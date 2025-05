La nuova casa di Selvaggia Lucarelli | un investimento nel Salento

© Donnemagazine.it - La nuova casa di Selvaggia Lucarelli: un investimento nel Salento

Salento per la sua prima casa. Selvaggia Lucarelli e la sua scelta di comprare casa nel Salento su Donne Magazine. 🔗 Scopri perché la celebre giornalista ha scelto ilper la sua primae la sua scelta di comprarenelsu Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Selvaggia Lucarelli, Dove Vive: Ecco La Casa Di Lusso! - La casa di Selvaggia Lucarelli è un’esplosione di colori, cultura e stile. Un mix perfetto tra design moderno e richiami esotici, con dettagli che raccontano la sua passione per i viaggi. Scopri com’è arredata! Un’esplosione di colori: la casa di Selvaggia Lucarelli è un viaggio tra stili e culture Selvaggia Lucarelli ha trasformato la sua casa milanese in una vera e propria espressione della sua personalità vivace e del suo amore per i viaggi. 🔗uominiedonnenews.it

Selvaggia Lucarelli: “Mio figlio non voleva studiare e gli ho detto che doveva andare via di casa e lavorare” - La giornalista Selvaggia Lucarelli, ospite del programma Hot Ones su RaiPlay, ha raccontato il rapporto con il figlio ventenne, ripercorrendo il percorso educativo vissuto come madre e condividendo riflessioni sulla scuola, sull’autonomia e sulla gestione dell’affettività. Un racconto sincero, segnato da delusioni, ironia e accettazione del cambiamento. L'articolo Selvaggia Lucarelli: “Mio figlio non voleva studiare e gli ho detto che doveva andare via di casa e lavorare” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana dopo lo show di Corona, poi il chiarimento - Botta e risposta social tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana, a seguito dello spettacolo di Fabrizio Corona in cui l'ex paparazzo insulta la giornalista. A seguito di una distrazione di Lucarelli, che ha menzionato il tg La7 erroneamente, c'è stato un battibecco poi chiarito con il direttore della testata.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Selvaggia Lucarelli sceglie il Salento: sarà qui la sua nuova casa; Selvaggia Lucarelli lascia Milano e si trasferisce con Lorenzo Biagiarelli (e i gatti); Sanremo 2025. La casa di Selvaggia Lucarelli, il suo rifugio dallo stile orientale; Selvaggia Lucarelli lascia Milano per Roma, nuova spia della crisi sotto la Madonnina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Selvaggia Lucarelli acquista la sua prima casa nel Salento: la scelta economica e strategica - Selvaggia Lucarelli acquista la sua prima casa nel Salento, dopo anni di affitto a Milano. La scelta riflette un investimento a lungo termine e una nuova visione della vita post-pandemia. 🔗ecodelcinema.com

''Una casa a Milano non potevo permettermela'': Selvaggia Lucarelli spiega perché ha comprato in Puglia - Selvaggia Lucarelli ha raccontato perché ha scelto di comprare la sua prima casa nel Salento e non a Milano, città in cui vive da tempo. Ospite della trasmissione ‘ FarWest ’ su Rai3, ha spiegato che ... 🔗gossip.it

Selvaggia Lucarelli lascia Milano e si trasferisce con Lorenzo Biagiarelli (e i gatti): il motivo e la nuova casa temporanea - Selvaggia Lucarelli lascia Milano. Dopo aver trascorso moltissimi anni nella città meneghina, la giornalista ha deciso di dare una svolta alla sua ... 🔗msn.com