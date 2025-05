La ‘lezione’ di Gino Cecchettin | Non temete di vivere le emozioni

Gino Cecchettin. Ma le sue parole sono una lezione per i contradaioli, tanti e giovanissimi, che ascoltano quando racconta di aver “pianto tutte le lacrime di una vita”, descrivendo la morte di Giulia “uno tsunami che pensavo mi avrebbe annichilito”. Restano in religioso silenzio quando confessa di come ha trasformato il dolore in opportunità con la Fondazione intitolata alla figlia, girando l’Italia e incontrando gli studenti per dire ’no’ alla violenza sulle donne. “Vado avanti per tutte le Giulie che vorrei riuscire a salvare”, spiega il papà della 22enne uccisa nel novembre 2023 da Filippo Turetta.Accolto ieri nell’aula magna del polo Mattioli dell’Università da centinaia di studenti e contradaioli accorsi all’iniziativa organizzata dalla Torre con il patrocinio dell’Ateneo, del Comune, dell’Arcidiocesi e dell’Azienda ospedaliera universitaria senese. 🔗 Siena, 7 maggio 2025 – “Non salgo in cattedra”, sorride. Ma le sue parole sono una lezione per i contradaioli, tanti e giovanissimi, che ascoltano quando racconta di aver “pianto tutte le lacrime di una vita”, descrivendo la morte di Giulia “uno tsunami che pensavo mi avrebbe annichilito”. Restano in religioso silenzio quando confessa di come ha trasformato il dolore in opportunità con la Fondazione intitolata alla figlia, girando l’Italia e incontrando gli studenti per dire ’no’ alla violenza sulle donne. “Vado avanti per tutte le Giulie che vorrei riuscire a salvare”, spiega il papà della 22enne uccisa nel novembre 2023 da Filippo Turetta.Accolto ieri nell’aula magna del polo Mattioli dell’Università da centinaia di studenti e contradaioli accorsi all’iniziativa organizzata dalla Torre con il patrocinio dell’Ateneo, del Comune, dell’Arcidiocesi e dell’Azienda ospedaliera universitaria senese. 🔗 Lanazione.it

