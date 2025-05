La Chiesa del mondo nella Sistina poi la fumata nera

fumata nera dal Conclave, segnale che il Papa non è stato ancora eletto. Il fumo ha sorpreso tutti per il ritardo, forse dovuto al numero record di 133 cardinali elettori o alla lunga meditazione iniziale. In piazza San Pietro, migliaia di fedeli hanno assistito in silenzio alla scena. 🔗 © Tgcom24.mediaset.it - La Chiesa del mondo nella Sistina, poi la fumata nera Alle 21 è arrivata la primadal Conclave, segnale che il Papa non è stato ancora eletto. Il fumo ha sorpreso tutti per il ritardo, forse dovuto al numero record di 133 cardinali elettori o alla lunga meditazione iniziale. In piazza San Pietro, migliaia di fedeli hanno assistito in silenzio alla scena. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

La Chiesa del mondo nella Sistina, poi la fumata nera - Il mondo entra nella Cappella Sistina e ha il volto dei 133 cardinali che arrivano da settanta Paesi diversi. Ogni angolo è rappresentato nel conclave più globalizzato della storia. 🔗ansa.it

