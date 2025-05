kylie jenner incanta al met gala ma soffre per le scarpe

Kylie Jenner ha rubato la scena al Met Gala 2025 con un'elegante creazione su misura di Ferragamo. Tuttavia, nonostante il suo look mozzafiato, la star ha dovuto affrontare un imprevisto a causa delle scarpe che le hanno causato disagi, rivelando che anche le icone della moda possono avere le loro sfide.

Kylie Jenner è stata una delle protagoniste più fotografate del Met Gala 2025, sfilando da sola sul red carpet con un abito su misura Ferragamo che ha lasciato tutti senza fiato. Tuttavia, la serata non è stata del tutto perfetta: sotto al vestito da sogno, un paio di scarpe le ha provocato forti dolori, costringendola a resistere a denti stretti per tutta la durata dell’evento. Un look Ferragamo tra sensualità e sartorialità. Sul red carpet Kylie Jenner ha dominato il Met Gala 2025 con un abito su misura Ferragamo, firmato da Maximilian Davis, che ha saputo fondere sensualità e sartorialità. Il corsetto trasparente, impreziosito da dettagli in tweed grigio e stecche a vista, si univa a una gonna con spacco vertiginoso, creando un effetto mozzafiato. La stola in seta nera, adornata da una spilla floreale, aggiungeva un tocco drammatico, mentre i guanti in tulle e le décolleté con dettagli in cristallo completavano il look con eleganza. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it