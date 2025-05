Kvaratskhelia | Contro l’Inter sarà difficile sono forti! Ce la metteremo tutta

Kvaratskhelia torna a sfidare l'Inter, lo farà in finale di Champions League con il suo PSG. Dopo la partita l'ex Napoli ha parlato in un'intervista a Prime Video.DI NUOVO AVVERSARI – Khvicha Kvaratskhelia dopo la partita vinta dal PSG con l'Arsenal, : «l'Inter è una squadra molto forte fisicamente e soprattutto mentalmente, tra i club più forti al mondo. Meritano di essere arrivati in finale, sarà difficile giocare Contro loro perché non è semplice giocare Contro loro, ma sono sicuro che noi ce la metteremo tutta. Ma noi vogliamo vincere!».

