Juventus Women, le bianconere preparano l’ultima di campionato: la GALLERY con le immagini della seduta odiernaCome riportato dal club bianconero, mercoledì mattina in campo all’Allianz Training Center di Vinovo per le campionesse d’Italia della Juventus Women al lavoro per l’ultima gara di campionato della stagione.Appuntamento fissato per sabato sera alle 20:30 all’Allianz Stadium per festeggiare lo scudetto vinto con la consegna del trofeo e per salutare nei migliori dei modi Gama, in una cornice speciale.LA GALLERY dell’allenamento della Juventus Women .com 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, le bianconere preparano l’ultima di campionato: la GALLERY dell’allenamento in vista della sfida dell’Allianz Stadium

Juventus Women Fiorentina 0-1 LIVE: Boquete colpisce, brutto approccio delle bianconere - di Mauro MunnoJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminile (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi affronta la Fiorentina nella terza giornata della poule scudetto Serie A femminile. Alle bianconere basta un punto per qualificarsi aritmeticamente alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Fiorentina 0-1: sintesi e moviola 2? Colpo di testa Cumark – Gira lei di testa sul primo palo su un cross da sinistra di Bonfantini. 🔗juventusnews24.com © juventusnews24.com - Juventus Women Fiorentina 0-1 LIVE: Boquete colpisce, brutto approccio delle bianconere

Allenamento Juventus Women, le bianconere intensificano la preparazione del big match di campionato contro la Roma. Tutte le novità! – FOTO - di Redazione JuventusNews24Allenamento Juventus Women, è conto alla rovescia per l’esordio nella Poule Scudetto contro la Roma. Tutte le novità relative alla giornata di oggi Domenica, 2 marzo 2025 alle 15:30 va di scena la prima giornata della Poule Scudetto della Serie A femminile. Il “piatto” forte di questa domenica sarà la sfida tra la Juventus Women e la Roma bicampionessa d’Italia in carica. 🔗juventusnews24.com © juventusnews24.com - Allenamento Juventus Women, le bianconere intensificano la preparazione del big match di campionato contro la Roma. Tutte le novità! – FOTO

Juventus Women Primavera, ufficiale il calendario alla Viareggio Cup 2025: quando giocano le bianconere. Girone, date e orari - di Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera, è ufficiale il calendario alla Viareggio Cup 2025: quando giocano le bianconere. Girone, date e orari La Juventus Women Primavera parteciperà all’edizione 2025 della Viareggio Cup. Le bianconere sono inserite nel girone 2, e questo è il loro calendario: 18 MARZOvs RAPPRESENTATIVA LNDCarrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 15) 19 MARZOvs SPALAgliana (PT) / Stadio “Bellucci” (ore 15) Le finali si svolgeranno il 21 marzo, con questo calendario:5°/6° posto: Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo ... 🔗juventusnews24.com © juventusnews24.com - Juventus Women Primavera, ufficiale il calendario alla Viareggio Cup 2025: quando giocano le bianconere. Girone, date e orari

Serie A Femminile, Juventus Women-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Juventus Women: probabili formazioni, dove vederla e pronostici; Capolavoro Juventus: ribalta il Milan e porta a casa la prima vittoria del girone; Serie A Femminile | Juventus Women-Como, probabili formazioni e dove vederla in tv. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus Women ancora in festa: bianconere in allenamento con il viso bianconero e tricolore - Primo allenamento per la Juventus Women dopo la vittoria matematica dello Scudetto. Le bianconere si sono presentate in campo con il viso truccato: da un lato strisce bianconere, dall’altro ... 🔗tuttojuve.com

Juventus Women, Cristiana Girelli premiata come MVP della stagione - Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, è stata premiata nel corso di 'Frecciarossa Game On - Women in Sport' come MVP della stagione 2024-2025 per la Serie A ... 🔗tuttojuve.com

Festa scudetto Juventus Women Primavera: FOTO e VIDEO della premiazione delle bianconere - Festa scudetto Juventus Women Primavera: tutte le immagini pubblicate sui social dopo la vittoria delle bianconere La Juventus Women Primavera è campione d’Italia. Bissato il successo della Prima squa ... 🔗juventusnews24.com