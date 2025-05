Jannik Sinner ko con l' ex numero 301 | Mi chiedo come ho fatto

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner ko con l'ex numero 301: "Mi chiedo come ho fatto"

Jannik Sinner perse nelle prequalificazioni contro Andrea Basso, ex numero 301 Atp, che ha appeso la racchetta al chiodo da quasi tre anni, quando ne aveva 28. Uno dei pochissimi italiani in grado di sconfiggere Sinner, che nei derby a livello Atp ha un bilancio immacolato di 14-0.Proprio Basso ha raccontato quella sfida a Tuttosport: "Uno dei più belli sicuramente (della carriera, ndr) è quella vittoria contro Sinner a Roma, ma c'è anche una partita in un Challenger a Genova a cui sono molto legato — ha raccontato — Forse sono ancora un po' più legato a quella di Genova, essendo casa mia, anche se anche quella con Jannik è stata una gran bella partita".Di quella partita "ho vissuto una partita normale, oggi però mi chiedo come ho fatto — ha aggiunto — Jannik aveva i suoi punti di forza, ma anche quelli di debolezza: si vedeva che possedeva qualcosa in più degli altri, ma così tanto 'in più' probabilmente era difficile capirlo.

