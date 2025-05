italia approva legge pionieristica per la prevenzione e cura dell obesità con pella e novo nordisk

© scuolalink.it - Nucleare sostenibile: il CdM approva disegno di legge delega per l’indipendenza energetica in Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che segna un passo decisivo verso l'energia del futuro in Italia. Il governo ha dato il via libera alla legge delega per lo sviluppo di impianti di nucleare sostenibile sul territorio nazionale. Questo provvedimento si inserisce nelle politiche europee per la decarbonizzazione al 2050 e […]