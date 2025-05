Israele bombarda lo Yemen e pregusta la conquista di Gaza

Yemen: Israele bombarda il porto di Hodeidah e l’aeroporto di Sana’a controllati dagli Houthi. Il gruppo promette vendetta - Israele ha bombardato oggi per ben due volte le aree dello Yemen controllate dagli Houthi, colpendo prima il porto di Hodeidah e poi l’aeroporto della capitale Sana’a, dopo che un missile lanciato ieri dal gruppo armato sciita filo-iraniano aveva centrato lo scalo di Tel Aviv. Entrambe le infrastrutture, secondo i militari israeliani e i media locali affiliati agli Houthi, sono stati I raid hanno danneggiato i due scali, portando alla completa chiusura dell’aeroporto di Sana’a, dove “sono state colpite piste, aerei e infrastrutture”. 🔗tpi.it

Israele bombarda lo Yemen, raid sull’aeroporto controllato dagli Houthi: “Distrutti terminal e aerei civili” - Sanaa, la capitale dello Yemen, è sotto attacco. “Caccia israeliani hanno compiuto diversi raid sull’aeroporto” internazionale della capitale controllato dagli Houthi, ha riferito la tv del gruppo ribelle sciita, al Masirah. I social dello Yemen stanno pubblicando le immagini delle esplosioni. Anche la centrale elettrica di Dhahban e la fabbrica di cemento Amran, ha riferito la tv, sono state colpite dai caccia israeliani. 🔗ilfattoquotidiano.it

Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie. Israele rompe la tregua e bombarda Gaza: oltre 300 morti. Hamas: “Netanyahu condanna gli ostaggi”. Yemen: Houthi rivendicano il terzo attacco alla portaerei statunitense Harry Truman nel Mar Rosso | DIRETTA - Diretta live della guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas a Gaza oggi, martedì 18 marzo Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 18 marzo 2025, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza e con Hezbollah in Libano, con gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. DIRETTA Ore 9:30 – Gaza: oltre 300 morti nei raid aerei di Israele – Almeno 326 persone, in gran parte donne e minori, sono rimaste uccise nella notte nella Striscia di Gaza a seguito dei nuovi bombardamenti condotti dalle forze armate di Israele (Idf), che ha rotto così la tregua in corso dal 19 ... 🔗tpi.it

Israele bombarda lo Yemen e pregusta la conquista di Gaza - Israele (Internazionale) Un avvertimento in «stile Gaza» quello che Israele ha diretto ieri, tramite un post su X, ai civili presenti nella zona dell’aeroporto internazionale di Sana’a, in Yemen. «Vi ... 🔗ilmanifesto.it

Israele bombarda ancora in Yemen, raid sull'aeroporto di Sanaa - L'attacco con l'aviazione, anticipato da un annuncio del portavoce in lingua araba dell'Idf con l'invito ad evacuare l'area perché ... 🔗huffingtonpost.it

Israele bombarda lo Yemen in risposta all'attacco Houthi all'aeroporto di Tel Aviv: almeno 4 morti - L'esercito israeliano ha dichiarato che più di venti aerei da combattimento hanno preso parte all'operazione, sganciando più di cinquanta munizioni su decine di obiettivi nelle aree del Paese controll ... 🔗msn.com