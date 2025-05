Inzaghi | "Orgoglioso di questi ragazzi Inter mai presuntuosa"

Inter Simone Inzaghi ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, dopo l`impresa della sua Inter, che nella semifinale di ritorno.

Inzaghi a Inter TV: «Ripartiamo con un vantaggio minimo che dobbiamo sfruttare al ritorno, i ragazzi stanno dando tutto!» - di RedazioneIl tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo in Champions League contro il Bayern Monaco Intervenuto nel corso del postpartita di Bayern Monaco Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, Simone Inzaghi ha commentato il successo dei suoi ai microfoni di Inter TV. SULLA VITTORIA – «Adesso più che guardare al risultato dobbiamo guardare avanti, ripartiamo con un vantaggio minimo ma che dobbiamo sfruttare al ritorno. 🔗internews24.com

Inter-Bayern, minuto 52?: il Demone si impossessa dei suoi ragazzi. Ecco il gesto di Inzaghi che ha guidato la rimonta - L’Inter liquida il Bayern Monaco nei quarti di Champions League grazie al pareggio maturato ieri sera a San Siro per due reti a due. Cruciale e decisivo dunque il gol di Davide Frattesi siglato in ripartenza negli ultimi minuti di gioco sul campo dell’Allianz Arena. L’Inter vola adesso in semifinale, torna tra le quattro squadre più forti d’Europa per la seconda volta in tre anni. Gran parte del merito, ormai forse anche inutile dirlo, va conferito a Simone Inzaghi, più demone che mai in questa fase della stagione, che anche ieri ha dato ulteriore dimostrazione in un particolare episodio ... 🔗ilnerazzurro.it

Inzaghi a Inter Tv: «Siamo rimasti in partita, i ragazzi hanno dato tutto! E su Correa e Thuram…» - di RedazioneInzaghi a Inter Tv: «Siamo rimasti in partita, i ragazzi hanno dato tutto! E su Correa e Thuram…» Le parole del tecnico nerazzurro Intervistato dai microfoni di Inter Tv, il tecnico dell‘Inter, Simone Inzaghi, ha parlato cosi nel post gara della sfida contro il Milan. Le sue parole: SUL MATCH- «Siamo sempre rimasti in partita in modo determinato, abbiamo meritato un risultato positivo contro un’ottima squadra con grandi qualità individuali. 🔗internews24.com

Inter, Inzaghi si prende la finale di Champions: "Con il cuore abbiamo superato ogni ostacolo" - L'Inter è in finale di Champions League e per Simone Inzaghi è la seconda negli ultimi tre anni. I nerazzurri hanno eliminato il Barcellona con un clamoroso 4-3 dopo aver portato il match ai supplemen ... 🔗msn.com

CHAMPIONS - Inter, Inzaghi: "Partita di grandissimo spessore, complimenti ai ragazzi" - Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria contro il Bayern Monaco in Champions League: "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, più del ... 🔗napolimagazine.com

Inter, Inzaghi: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, più del risultato penserei a che tipo di partita abbiamo fatto.” - Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato al termine a Sky Sport della sfida ... “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, più del risultato penserei a che tipo di partita abbiamo fatto. Sappiamo ... 🔗calciostyle.it