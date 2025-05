Inzaghi | Cuore oltre l’ostacolo! Orgoglioso di allenare questi ragazzi

Inzaghi ha parlato a caldo dopo il fischio finale di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport Cuore oltre l'ostacolo – Simone Inzaghi parla così al termine di Inter-Barcellona: «Come prima cosa bisogna fare i complimenti anche al Barcellona perché è veramente forte, c'è voluta una super Inter. I ragazzi hanno messo in campo due prestazioni mostruose tra qui e Barcellona, sono molto Orgoglioso e sono contento di essere il loro allenatore. Giusto che i ragazzi se la godano in questo stadio e davanti alla nostra gente. Che tasti ho toccato all'inizio dei supplementari? Sono stati esemplari, ho detto di crederci e cercare di limitare una squadra non semplicissima da limitare. Avevamo Lautaro, Dumfries, Frattesi che ieri non si era allenato.

Vuelle, Bucarelli getta il cuore oltre l’ostacolo - Bucarelli c’è. Lo spirito guerriero del toscano lo spinge almeno a provare questa sera (palla a due ore 20) quando i riflettori della Vitrifrigo Arena) si riaccenderanno per ospitare il recupero contro l’Unieuro Forlì, rinviata il 23 febbraio a causa dell’assenza di Toni Perkovic, il croato convocato dalla sua Nazionale, punto di forza dei romagnoli. Tre gli ex della sfida odierna: ennesimo ritorno in città di Daniele Cinciarini, che a 41 anni rappresenta per Forlì il sesto uomo perfetto, mentre sul fronte biancorosso sia Petrovic che De Laurentiis hanno vestito la maglia dei romagnoli. 🔗sport.quotidiano.net

Aisla e la Partita del Cuore di Dino, oltre ogni ostacolo grazie alla S.S. Lazio - (Adnkronos) – L’adrenalina è stata forte sugli spalti gremiti di tifosi biancocelesti allo stadio Olimpico di Roma per la sfida di campionato tra Lazio e Udinese. Tra loro, con gli occhi che brillano di emozione, c’è Dino Mancini. Un marito, un papà, un gran lavoratore e con una passione incrollabile: la Lazio. Setti anni fa […] 🔗periodicodaily.com

Aisla e la Partita del Cuore di Dino, oltre ogni ostacolo grazie alla S.S. Lazio - Roma, 11 mar. (Adnkronos) - L’adrenalina è stata forte sugli spalti gremiti di tifosi biancocelesti allo stadio Olimpico di Roma per la sfida di campionato tra Lazio e Udinese. Tra loro, con gli occhi che brillano di emozione, c’è Dino Mancini. Un marito, un papà, un gran lavoratore e con una passio 🔗ilgiornaleditalia.it

