Inzaghi a Sky | Due prestazioni mostruose sono orgoglioso di essere allenatore di questi ragazzi che hanno dato tutto! Siamo andati oltre l’ostacolo

allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Champions contro il Barcellona

Intervenuto al termine di Inter Barcellona, Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport commentando l'accesso in finale di Champions League.

EMOZIONI – «Innanzitutto, come prima cosa bisogna fare i complimenti al Barcellona. Abbiamo incontrato una squadra veramente forte, ci è voluta una super, super Inter. Un plauso a questi ragazzi che hanno messo in campo 2 prestazioni tra qui e Barcellona mostruose. sono molto orgoglioso, contento di essere il loro allenatore. Mi hanno dato tutto quello che avevano, giusto che o ragazzi se lo godano».

CHE TASTI HO TOCCATO AI SUPPLEMENTARI? – «Son stati esemplari, ho detto che avevo messo dei cambi che ci avrebbero aiutato.

