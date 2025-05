Investire nella casa | meglio il trilocale o il bilocale?

Per gli italiani Investire nel mattone è sempre una garanzia: gli immobili continuano a dare l’idea della solidità nel tempo.Per questo gli investimenti immobiliari continuano ad essere gettonati nonostante oggi, per chi abbia liquidità, esistano anche altri asset redditizi. Ma a spingere gli italiani verso l’acquisto casa per investimento ci sono anche la scarsa conoscenza di alternative e una cronica diffidenza.trilocale o bilocaleIpotizzando che si abbia già preso la decisione di comprare casa per investimento, cerchiamo di rispondere a una fatidica domanda: meglio il trilocale o il bilocale? La risposta, come spesso accade, è una sola: dipende.L’investimento immobiliare in bilocali e trilocali presenta vantaggi diversi a seconda di tre fattori:disponibilità economica dell’acquirente;contesto geografico;esigenze. 🔗Quifinanza.it © Quifinanza.it - Investire nella casa: meglio il trilocale o il bilocale?

