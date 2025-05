Investimenti Sì finanziarizzazione No

© Cms.ilmanifesto.it - Investimenti Sì, finanziarizzazione No

Investimenti Sì, finanziarizzazione No il manifesto. 🔗 Nel caos globale provocato dalle aggressive politiche di Trump, in particolare con la guerra commerciale sui dazi, l’Europa dovrebbe procedere a un macrostimolo economico interno, svolgendo così una fondamentale funzione .Sì,No il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, Putin e l’invito a Trump: “Sì a investimenti Usa nei nostri territori” - (Adnkronos) – Mentre Donald Trump e Emmanuel Macron a Washington dialogano sull'impegno di Usa e Europa per la pace in Ucraina, Vladimir Putin lancia messaggi con un'intervista televisiva. Il destinatario principale è il presidente degli Stati Uniti, interlocutore principale per chiudere il conflitto in corso da 3 anni. Trump punta all'accordo con Kiev per accedere […] L'articolo Ucraina, Putin e l’invito a Trump: “Sì a investimenti Usa nei nostri territori” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Il no di Elly Schlein al piano di riarmo Ue: «Sì agli investimenti comuni» - La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è contraria a ReArm Europe. Perché «quello che serve oggi è un salto in avanti verso difesa comune europea. Se non si sta facendo, ahimè, è perché evidentemente non c’è ancora la volontà politica da parte degli Stati. Ai socialisti europei ho anche detto che la difesa europea è una cosa diversa rispetto all’agevolazione al riarmo dei 27 Stati membri, come fa il piano von der Leyen. 🔗open.online

Si svela il piano di investimenti - Dopo il raggiungimento dell’accordo sul rinnovo ventennale delle concessioni geotermiche a Enel Green Power, il Comune di Pomarance si fa promotore insieme alla Regione di un incontro pubblico nel quale saranno illustrati i principali contenuti del piano industriale e le ricadute sul tessuto sociale ed economico dei territori geotermici. L’appuntamento, cui è invitata tutta la cittadinanza così come i rappresentanti delle imprese, è per giovedì 13 marzo alle 16. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

È la rendita il problema dell’abitare a Milano. Un po’ di ordine sulle proposte dei costruttori; Come i grandi fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia; Luciano Balbo: Sono stato un ingenuo a credere nella finanza etica. Oggi servirebbe un trauma (di R. Maggiolo); La parabola dell’economia politica – Parte XII: Marx, la crisi e le leggi di movimento del capitalismo. 🔗Cosa riportano altre fonti