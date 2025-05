Internazionali BNL d' Italia Fabio Fognini annuncia | Sarà il mio ultimo Roma

"Ho deciso che questo sarà il mio ultimo Roma, voglio lasciare spazio ai giovani però penso che sia giusto così". Con queste parole Fabio Fognini si presenta a quelli che saranno i suoi ultimi Internazionali BNL d'Italia per quello che sembra un vero e proprio fine alla sua carriera.

EA7 Emporio Armani sarà Official Outfitter degli Internazionali BNL d'Italia, uno dei più importanti tornei in campo maschile e femminile, parte del circuito ATP Tour Masters 1000 e del circuito WTA 1000, che si terrà al Foro Italico a Roma dal 29 aprile al 18 maggio. EA7 Emporio Armani fornirà l'abbigliamento tecnico di staff organizzativo, raccattapalle e volontari. Le divise riportano i loghi EA7 e IBI e sono realizzate nell'elegante e identificativo blu Armani per lo staff, cameramen e volontari e in una dinamica e fresca sfumatura di verde petrolio e verde acqua per i raccattapalle.

Internazionali BNL d'Italia, Fabio Fognini annuncia: "Sarà il mio ultimo Roma"

Tennis and Friends, sport e prevenzione al Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia - L'evidenza scientifica parla chiaro: svolgere una regolare attività fisica favorisce uno stile di vita sano, lo sport è un investimento in salute e benessere che porta benefici a lungo termine, migliora la qualità della vita, riduce il rischio di sviluppare malattie croniche e concorre a limitare i fattori di rischio. Prevenzione e promozione dell'attività sportiva

Internazionali BNL d'Italia, ecco come è andata la gioranata di oggi tra vittorie, sconfitte ed eliminazioni - Nel femminile bene la Cocciaretto che affronterà Iga Swiatek, mentre Errani, Urgesi, Stefanini e Zucchini non sono riuscite a superare il primo turno. Nel maschile, clamorosa sconfitta di Lorenzo Sone ... 🔗rtl.it

Internazionali d'Italia, Sonego subito eliminato: al secondo turno va Burruchaga - Prestazione da dimenticare per il tennista piemontese, che esce di scena sconsolato dall'esordio nel Masters 1000 di Roma ... 🔗msn.com

Internazionali d’Italia, Passaro vola al secondo turno: affronterà Dimitrov - Il perugino ha superato in tre set il qualificato Chin Hsun Tseng e se la vedrà con la testa di serie numero 14 del tabellone Dopo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, che esordiranno p ... 🔗tennisitaliano.it