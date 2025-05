Inter Sommer | "Parata più difficile? L'ultima su Yamal Tante squadre sarebbero morte sul 3-2 non abbiamo mollato"

Inter Yann Sommer ha parlato a Sky Sport, dopo il successo per 4-3 ai tempi supplementari contro il Barcellona nella semifinale. 🔗 Il portiere dell`Yannha parlato a Sky Sport, dopo il successo per 4-3 ai tempi supplementari contro il Barcellona nella semifinale. 🔗 Calciomercato.com

