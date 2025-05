Inter-PSG Finale Champions League 2025 | programma orario tv streaming

L’affronterà il PSG nelladella: i neroazzurri hanno firmato due grandi imprese contro Bayern Monaco e Barcellona dopo essersi sbarazzati del Feyenoord, regalandosi così la possibilità di fronteggiare la compagine transalpina, reduce dai successi contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal. I Campioni d’Italia hanno tramortito i tedeschi e i catalani, grandi favoriti della vigilia, mentre i Campioni di Francia sono riusciti a fare fuori il grande calcio inglese.L’appuntamento è per sabato 31 maggio (ore 21.00) alla Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania). L’andrà a caccia della sua quarta apoteosi, a distanza di quindici anni dall’ultimo sigillo datato 2010 (la stagione del triplete). Il PSG inseguirà invece la prima affermazione della propria storia nella massima competizione europea. 🔗 Oasport.it

© oasport.it - LIVE Monza-Perugia, Champions League volley 2025 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale, derby in casa Italia!

- CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:14 Sia Perugia che Monza hanno vinto le rispettive pool nella fase a gironi e hanno quindi ricevuto un bye agli ottavi di finale. 20:11 La fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea sta entrando nel vivo anche al maschile, questa sera ad affrontarsi saranno le ultime due formazioni italiane rimaste in gioco. 20:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Perugia, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2024-2025. 🔗 oasport.it