Inter la finale di Champions League vale il record di ricavi Uefa | 1319 milioni di euro

La finale della Champions League vale per l'Inter un assegno da 18,5 milioni di euro e consente al club nerazzurro di sfondare il record storico di ricavi Uefa. Comunque vada a finire il 31 maggio a Monaco di Baviera, per le casse Interiste questa campagna europea è stato un successo senza precedenti. Solo alla voce premi Uefa, l'assegno che Nyon girerà nei prossimi mesi alla sede di Viale della Liberazione a Milano sarà di 131,97 milioni di euro cui potrebbero aggiungersene altri 6,5 in caso di conquista del trofeo. Senza contare quanto incassato riempiendo San Siro per nelle sette serate casalinghe che hanno contrassegnato il viaggio fino alla finale in terra tedesca. Il ritorno contro il Barcellona ha fatto cadere anche il record italiano di tutti i tempi alla voce incasso per un singolo match.

