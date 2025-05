Inter in finale ma Lautaro non dimentica il campionato | Napoli avvertito

© Spazionapoli.it - Inter in finale, ma Lautaro non dimentica il campionato: Napoli avvertito

Inter, Lautaro Martinez ha rilasciato dichiarazioni importanti. L’Inter ha staccato il pass per la finale di Champions League di Monaco. I nerazzurri, dopo i tempi supplementarei, ha sconfitto questa sera il Barcellona con il risultato finale di 4-3-3.La ‘Beneamata, dunque, ha raggiunto la seconda finale in tre anni. Tuttavia, nonostante la gioia per aver raggiunto l’ultimo atto della Champions League, Lautaro Martinez ha parlato anche del campionato.Inter, Lautaro: “Vogliamo vincere la Champions, ma prima dobbiamo finire il campionato”L’argentino, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni“Champions? Vogliamo vincere, dobbiamo recuperare energie. Bisogna finire il campionato e pensare poi alla finale per scrivere la storia di questo club. 🔗 Dopo aver eliminato il Barcellona con la suaMartinez ha rilasciato dichiarazioni importanti. L’ha staccato il pass per ladi Champions League di Monaco. I nerazzurri, dopo i tempi supplementarei, ha sconfitto questa sera il Barcellona con il risultatodi 4-3-3.La ‘Beneamata, dunque, ha raggiunto la secondain tre anni. Tuttavia, nonostante la gioia per aver raggiunto l’ultimo atto della Champions League,Martinez ha parlato anche del: “Vogliamo vincere la Champions, ma prima dobbiamo finire il”L’argentino, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni“Champions? Vogliamo vincere, dobbiamo recuperare energie. Bisogna finire ile pensare poi allaper scrivere la storia di questo club. 🔗 Spazionapoli.it

Su questo argomento da altre fonti

Inter, Lautaro Martinez nel rush finale! Servirà anche riposare - L’Inter si prepara alla semifinale di mercoledì contro il Barcellona. In campo ci sarà Lautaro Martinez che probabilmente sfrutterà la gara di Serie A contro il Verona per rifiatare. RIPOSO – In vista del finale di stagione, Simone Inzaghi avrà l’arduo compito di gestire le forze di Lautaro Martinez in vista anche dei tanti impegni con le due semifinali di Champions League contro il Barcellona. Il tecnico piacentino, sa bene che dovrà preservare le forze di chi ad Aprile ha fatto gli straordinari. 🔗inter-news.it

Champions, Inter-Barcellona: nerazzurri a caccia della finale. Salvataggio di Martinez che anticipa Lautaro Live 0-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio 🔗xml2.corriere.it

Champions, Inter-Barcellona: nerazzurri a caccia della finale, Lautaro dal 1'. Panchina per Lewandowski, San Siro record Diretta - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio 🔗xml2.corriere.it

Se ne parla anche su altri siti

Inter Barcellona 4-3, gol e highlights: Inter in finale! Decide Frattesi nei supplementari; Inter-Barcellona 4-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: decide Frattesi al 99'; Inter-Barcellona di Champions League in diretta 4-3, impresa dei nerazzurri: gol decisivo di Frattesi ai supplementari, è finale; FINALE Inter-Barcellona 4-3! È storia, è finale di Champions League!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Frattesi a gennaio doveva andare via, Acerbi non lo voleva nessuno, Lautaro prova totale: gli eroi di Inter-Barcellona - Dopo Pippo che ha conquistato la terza promozione in A della carriera la famiglia Inzaghi festeggia ancora. Una partita da distribuire con i vhs se ancora esistessero e tenuta in vita da tre giocatori ... 🔗corriere.it

Inter-Barcellona MOVIOLA LIVE: rigore per il contatto Lautaro-Cubarsì. Giallo per Calhanoglu, ma non salta la finale. Goal annullato ad Acerbi - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Inter-Barcellona, gara valida per la semifinale di ritorno di Champions League, in ... 🔗msn.com

Lautaro: “Ho pianto due giorni, non alzavo la gamba. Ma ho giocato, l’avevo promesso ai miei figli” - Le dichiarazioni dei nerazzurri dopo l’incredibile vittoria per 4-3 ai supplementari contro il Barcellona Stremati ma euforici i giocatori dell’Inter, dopo la vittoria ai supplemenatri sul Barcellona ... 🔗msn.com