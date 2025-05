Inter in finale di Champions il racconto di una notte leggendaria a San Siro | due rimonte sette gol e un lieto fine

Inter di Simone Inzaghi è riuscita a trovare qualcosa, non si sa bene cosa, né come o dove, quello che serviva per superare il Barcellona e conquistare la finale di Champions. La seconda in tre anni, un risultato enorme, come la partita di San Siro, che fa già parte della storia nerazzurra e di tutto il calcio italiano. L’Inter vince 4-3 ai supplementari con un gol decisivo di Frattesi, dopo un altro 3-3 al 90’, proprio come a Montjuic, trascorrendo quasi quattro ore in campo contro una squadra estenuante, in grado di annullare ogni vantaggio, prosciugarti qualsiasi energia. Dopo essersi ritrovata di nuovo avanti di due gol, con Lautaro e un rigore di Calhanoglu, che stavolta sembravano definitivi. Ma essere stata anche a un secondo dall’eliminazione, sotto 3-2 nel recupero, dopo aver subito un secondo tempo devastante dei catalani, e la beffa della rimonta proprio allo scadere. 🔗 Quando sembrava fatta. E poi quando sembrava finita. Ogni volta che è contato di più l’di Simone Inzaghi è riuscita a trovare qualcosa, non si sa bene cosa, né come o dove, quello che serviva per superare il Barcellona e conquistare ladi. La seconda in tre anni, un risultato enorme, come la partita di San, che fa già parte della storia nerazzurra e di tutto il calcio italiano. L’vince 4-3 ai supplementari con un gol decisivo di Frattesi, dopo un altro 3-3 al 90’, proprio come a Montjuic, trascorrendo quasi quattro ore in campo contro una squadra estenuante, in grado di annullare ogni vantaggio, prosciugarti qualsiasi energia. Dopo essersi ritrovata di nuovo avanti di due gol, con Lautaro e un rigore di Calhanoglu, che stavolta sembravano definitivi. Ma essere stata anche a un secondo dall’eliminazione, sotto 3-2 nel recupero, dopo aver subito un secondo tempo devastante dei catalani, e la beffa della rimonta proprio allo scadere. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

