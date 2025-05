Inter in finale di Champions Barcellona piegato ai supplementari

© Ilgiornaleditalia.it - Inter in finale di Champions, Barcellona piegato ai supplementari

Inter vince 4-3 contro il Barcellona ai supplementari e vola in finale di Champions League. Quello di San Siro è stato un match incredibile, ancor più del 3-3 in Catalogna: i nerazzurri sono an 🔗 Dopo il 3-3 dell'andata, a decidere la sfida di San Siro è una rete di Frattesi nell'extra-time MILANO - L'vince 4-3 contro ilaie vola indiLeague. Quello di San Siro è stato un match incredibile, ancor più del 3-3 in Catalogna: i nerazzurri sono an 🔗 Ilgiornaleditalia.it

