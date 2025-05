Inter Dimarco | Non c’è niente come San Siro Dopo lo Scudetto perso col Milan è stato tutto in salita | Champions League

L'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato a Sky, Dopo il successo per 4-3 contro il Barcellona e l'accesso alla finale di Champions League.

Inter Cagliari, Frattesi ora scalpita per una maglia da titolare! E per Dimarco… - di RedazioneInter Cagliari, Frattesi ora scalpita per una maglia da titolare! E per Dimarco… Le ultime novità da Appiano Gentile Dopo esser diventato l’eroe, un po’ a sorpresa, della magica notte dell’Allianz Arena, Davide Frattesi ora scalpita per una maglia da titolare in Inter Cagliari. Il centrocampista nerazzurro ha realizzato il gol vittoria dell’1 a 2 contro il Bayern Monaco ai quarti di finale d’andata di Champions League, ma adesso la sua testa è focalizzata sul prossimo impegno di sabato in campionato. 🔗internews24.com

Inter-Bayern Monaco LIVE, le formazioni ufficiali: Dimarco e Muller dal 1', Taremi e Coman in panchina - Inter-Bayern Monaco con calcio d`inizio alle 21 al Giuseppe Meazza in San Siro è gara valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions... 🔗calciomercato.com

Bayern Monaco-Inter, un dubbio per Inzaghi. Dimarco: 2 opzioni – Sky - Bayern Monaco-Inter si giocherà domani 8 aprile alle ore 20:45 all’Allianz Arena: di seguito le ultime sulla formazione nerazzurra. LA SITUAZIONE – Bayern Monaco-Inter è una sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Sul punto si è espresso l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, il quale ha concentrato la sua attenzione sul principale dubbio relativo all’11 titolare dei nerazzurri per il match contro i tedeschi: «Per Dimarco dobbiamo capire soltanto se sarà schierato titolare oppure no. 🔗inter-news.it

