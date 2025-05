Inter di rimonta Barcellona al tappeto | Inzaghi vola in finale di Champions League

© Sololaroma.it - Inter di rimonta, Barcellona al tappeto: Inzaghi vola in finale di Champions League

Inter oggi 6 maggio. I nerazzurri sono scesi in campo alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza contro il Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League, in una partita da vincere senza se e senza ma. L’incontro si è concluso con il risultato di 4-3 in favore dei padroni di casa, che strappano il pass per la finale di Coppa Campioni. Primo tempo di alto livello da parte dei meneghini, che passano in vantaggio al 21? minuto con il rientrante Lautaro Martinez. Sullo scoccare dei primi 45?, Hakan Calhanoglu ha raddoppiato trasformando perfettamente un calcio di rigore.Nella ripresa, però, i blaugrana alzano la testa e salgono in cattedra. Prima Eric Garcia accorcia le distanze al 54? con un perfetto destro al volo, poi Dani Olmo pareggia i conti all’ora di gioco di testa sugli sviluppi di punizione. 🔗 Una vera e propria serata di festa quella che ha vissuto l’oggi 6 maggio. I nerazzurri sono scesi in campo alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza contro ilnella semidi ritorno di, in una partita da vincere senza se e senza ma. L’incontro si è concluso con il risultato di 4-3 in favore dei padroni di casa, che strappano il pass per ladi Coppa Campioni. Primo tempo di alto livello da parte dei meneghini, che passano in vantaggio al 21? minuto con il rientrante Lautaro Martinez. Sullo scoccare dei primi 45?, Hakan Calhanoglu ha raddoppiato trasformando perfettamente un calcio di rigore.Nella ripresa, però, i blaugrana alzano la testa e salgono in cattedra. Prima Eric Garcia accorcia le distanze al 54? con un perfetto destro al volo, poi Dani Olmo pareggia i conti all’ora di gioco di testa sugli sviluppi di punizione. 🔗 Sololaroma.it

Su altri siti se ne discute

Barcellona, rimonta da urlo con Celta Vigo. Ma si rompe Lewandowski: Inter a rischio? - (Adnkronos) – Fiato sospeso per il Barcellona in vista della semifinale di Champions League contro l'Inter. Nonostante la vittoria all'ultimo respiro contro il Celta Vigo, rimontato 4-3 al Camp Nou nel finale, in casa blaugrana è scattato l'allarme oggi, sabato 19 aprile, per l'infortunio patito da Robert Lewandowski. L'attaccante polacco si è fermato al 78' […] 🔗periodicodaily.com

Il Barcellona ribalta il Valladolid, ma perde Gavi: rimonta prima dell’Inter - Vittoria in rimonta per il Barcellona che, nella sfida di campionato contro il Real Valladolid, riesce a imporsi per 2-1 dopo un primo tempo difficile. IN RIMONTA – Il Barcellona, sotto di un gol alla pausa, ribaltano il risultato nella ripresa grazie all’ingresso dei titolari, ma devono fare i conti con un infortunio che preoccupa: quello di Gavi, uscito dolorante al 79’ e in forte dubbio per il ritorno di Champions contro l’Inter. 🔗inter-news.it

Barcellona, rimonta da urlo con Celta Vigo. Ma si rompe Lewandowski: Inter a rischio? - (Adnkronos) – Fiato sospeso per il Barcellona in vista della semifinale di Champions League contro l'Inter. Nonostante la vittoria all'ultimo respiro contro il Celta Vigo, rimontato 4-3 al Camp Nou nel finale, in casa blaugrana è scattato l'allarme oggi, sabato 19 aprile, per l'infortunio patito da Robert Lewandowski. L'attaccante polacco si è fermato al 78' […] L'articolo Barcellona, rimonta da urlo con Celta Vigo. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

Inter Barcellona 4-3, gol e highlights: Inter in finale! Decide Frattesi nei supplementari; L’Inter sogna l’impresa. il Barcellona rimonta tre volte: finisce 3-3; ?? Barça-Inter 2-2 | TACCO Thuram e Dumfries-Sneijder, RIMONTA e Koundé ??; Barcellona shock, Lewandowski salta l’Inter andata e ritorno!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Impresa Inter: battuto il Barcellona 4-3 ai supplementari, nerazzurri in finale di Champions - Lautaro, Calhanoglu, Acerbi e Frattesi firmano una notte da leggenda: L’Inter conquista la sua settima finale europea dopo una sfida mozzafiato ... 🔗tg.la7.it

Champions League, Inter-Barcellona 4-3: Frattesi fa esplodere San Siro ai supplementari, nerazzurri in finale - Missione compiuta per l'Inter che batte 4-3 ai supplementari il Barcellona ed è la prima finalista della Champions League 2024/2025 ... 🔗msn.com

Inter eroica, è in finale di Champions League: impresa storica contro il Barcellona in semifinale - Pazza Inter, si fa rimontare dal Barcellona ma si accende nel finale con Acerbi e Frattesi: vince 4-3 e vola in finale di Champions League per la seconda ... 🔗fanpage.it