Inter da impazzire | finale di Champions League!

© Panorama.it - Inter da impazzire: finale di Champions League!

Inter di Simone Inzaghi alla finale di Champions League a Monaco di Baviera. Non prendete appuntamenti per le ore 21 di sabato 31 maggio 2025: comunque vada a finire sarà il culmine di una stagione europea straordinaria di un gruppo in missione da settembre e che per spingersi a questo punto ha dovuto toccare tutte le corde tecniche, fisiche e morali che si chiedono per firmare un’impresa simile.Epica, spaccacuori, lacerante nella sua selvaggia intensità. Questa è stata la sfida che a San Siro ha spedito l’Inter in paradiso e il Barcellona all’inferno. I nerazzurri l’hanno vinta, persa, rivinta e trattenuta con i denti più volte dentro 120 minuti indimenticabili. 🔗 Non è stata una partita ma un romanzo, scritto a più mani da due squadre meravigliose e imperfette, che hanno regalato una notte memorabile. Un altro 4-3 entra nella storia del calcio italiano e spinge l’di Simone Inzaghi alladia Monaco di Baviera. Non prendete appuntamenti per le ore 21 di sabato 31 maggio 2025: comunque vada a finire sarà il culmine di una stagione europea straordinaria di un gruppo in missione da settembre e che per spingersi a questo punto ha dovuto toccare tutte le corde tecniche, fisiche e morali che si chiedono per firmare un’impresa simile.Epica, spaccacuori, lacerante nella sua selvaggia intensità. Questa è stata la sfida che a San Siro ha spedito l’in paradiso e il Barcellona all’inferno. I nerazzurri l’hanno vinta, persa, rivinta e trattenuta con i denti più volte dentro 120 minuti indimenticabili. 🔗 Panorama.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Adani riflette: «Parma Inter? Per me c’è un aspetto mentale. Vi ricordo che due anni fa se Inzaghi non arriva in finale di Champions viene esonerato e…» - di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, analizza il pareggio ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo turno di campionato contro il Parma Intervenuto ai microfoni della Rai, Lele Adani si sofferma su cosa non ha funzionato nell’Inter del secondo tempo contro il Parma e sulla differenza tra i titolari e le riserve dei nerazzurri. SU PARMA INTER – «Sicuramente l’andamento della partita ha orientato a togliere minutaggio a chi ha giocato tanto, perché sembrava in ghiaccio. 🔗internews24.com

Champions League, le designazioni per gli ottavi di finale: la scelta per Feyenoord-Inter - La Uefa ha designato le squadre arbitrali che dirigeranno i match di Champions League in programma martedì e mercoledì sera La Uefa ha designato le squadre arbitrali che dirigeranno i match di Champions League in programma martedì e mercoledì sera, con Feyenoord-Inter. Andata 04/03: Club Brugge – Aston Villa – João Pinheiro (POR)04/03: Borussia Dortmund – Lille – José María Sánchez (ESP)04/03: PSV […] 🔗calcionews24.com

Inter, clamoroso incasso dalla Champions: tutte le cifre e quanto vale la finale - di RedazioneInter, clamoroso incasso dalla nuova Champions League: tutte le cifre e quanto vale la finale Secondo quanto riportato da calcioefinanza.it, l’Inter ha già incassato oltre 113 milioni di euro dalla nuova Champions League. La cifra si alzerebbe notevolmente in caso di conquista della finale. La semifinale d’andata col Barcellona è in programma proprio stasera, il ritorno martedì prossimo a San Siro. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter da impazzire: finale di Champions League!; Inter in finale di Champions, Bergomi senza freni in telecronaca fa impazzire il web nerazzurro; Inter-Barcellona 4-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: decide Frattesi al 99'; Inter-Barcellona 4-3 dopo tempi supplementari: nerazzurri da impazzire, tornano in finale di Champions!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter in finale di Champions, Bergomi senza freni in telecronaca fa impazzire il web nerazzurro - L'Inter batte il Barcellona e si qualifica per la finale di Champions, la telecronaca di Bergomi esalta i tifosi nerazzurri ... 🔗sport.virgilio.it

L'Inter batte il Barcellona e vola in finale Champions - AGI - L'Inter ha sconfitto l'FC Barcelona (4-3 d.p., 3-3 all'andata) e giocherà la sua seconda finale di Champions League in tre anni il 31 maggio. Partita e gol A sei giorni da una spettacolare gara ... 🔗msn.com

Impresa Inter: battuto il Barcellona 4-3 ai supplementari, nerazzurri in finale di Champions - Lautaro, Calhanoglu, Acerbi e Frattesi firmano una notte da leggenda: L’Inter conquista la sua settima finale europea dopo una sfida mozzafiato ... 🔗tg.la7.it