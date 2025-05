Inter-Barcellona la stampa straniera in estasi per la prestazione dei nerazzurri | Favolosi Rimonta memorabile

Inter-Barcellona, la stampa straniera in estasi per la prestazione dei nerazzurri: "Favolosi", "Rimonta memorabile"

Inter contro il Barcellona a San Siro nella semifinale di Champions League. Un 4 a 3 ai tempi supplementari che rimarrà nella storia del calcio. “Favolosi”, scrive il giornale sportivo francese. Mentre i siti inglesi concordano nel definire la partita un “all-time classic”. Anche i quotidiani spagnoli, pur raccontando la delusione del Barcellona battuto, riconoscono che si è trattato di uno scontro “epico”, come lo definisce il Mundo Deportivo.L’EquipeMundo DeportivoMarcaBildThe GuardianDaily MirrorThe AthleticL'articolo Inter-Barcellona, la stampa straniera in estasi per la prestazione dei nerazzurri: “Favolosi”, “Rimonta memorabile” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Da L’Equipe al The Guardian: i siti dei principali quotidiani stranieri celebrano l’impresa dell’contro ila San Siro nella semifinale di Champions League. Un 4 a 3 ai tempi supplementari che rimarrà nella storia del calcio. “”, scrive il giornale sportivo francese. Mentre i siti inglesi concordano nel definire la partita un “all-time classic”. Anche i quotidiani spagnoli, pur raccontando la delusione delbattuto, riconoscono che si è trattato di uno scontro “epico”, come lo definisce il Mundo Deportivo.L’EquipeMundo DeportivoMarcaBildThe GuardianDaily MirrorThe AthleticL'articolo, lainper ladei: “”, “” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

