Inter-Barcellona il Player of the Match è l’eroe della semifinale!

Player of the Match" di Inter-Barcellona al termine della semifinale di Champions League. PROTAGONISTA ASSOLUTO – Quante emozioni a San Siro per il ritorno della semifinale di Champions League. Inter-Barcellona ha un solo vincitore, decretato al termine dei tempi supplementari: a strappare il pass per la finale è la squadra di Simone Inzaghi. Domani i nerazzurri potranno scoprire chi sarà l'avversario del prossimo appuntamento europeo: la vincente tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Ma, tornando alla gara di San Siro, tantissimi i protagonisti, tra i quattro gol segnali e le prestazioni di cuore e carattere. Uno tra tutti, però, sale in cattedra in Inter-Barcellona e si aggiudica il premio di Player of the Match della gara, durata ben 130?.

