Inter Barcellona Bergomi impazzisce in telecronaca | tifosi infuriati

© Rompipallone.it - Inter Barcellona, Bergomi impazzisce in telecronaca: tifosi infuriati

Bergomi è entrato nel mirino delle critiche di molti tifosi: ecco cos'è successo sui social network Questo Inter Barcellona, indipendentemente dal tifo, rimarrà a lungo nella memoria di chi l'ha vista. Dopo il 2-0 del primo tempo per i nerazzurri, gli spagnoli hanno ribaltato la partita fino al 3-2 a pochi minuti dalla fine ma la rete di Acerbi in pieno forcing ha portato il match ai supplementari.Qui Frattesi, al minuto novantanove, ha trovato un mancino perfetto all'angolino basso che manda in visibilio San Siro. I nerazzurri sono quindi in finale di Champions League, che si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera contro la vincente di Paris Saint Germain e Arsenal.Bergomi scatenato, i social impazziscono!Come detto, questo Inter Barcellona ha avuto tantissimi colpi di scena tra cui il 3-3 nel recupero della ripresa con Acerbi e naturalmente il definitivo quarto gol targato Frattesi.

Bergomi: «Inter, il Barcellona farà la stessa partita! Una cosa su Lautaro Martinez» - Nel corso del post partita della domenica, negli studi di Sky Sport, l’ex difensore Beppe Bergomi ha commentato il percorso dell’Inter nel corso di queste ultime settimane. LAVORO – Beppe Bergomi, opinionista su Sky Sport ed ex difensore dell’Inter, negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della prossima sfida in Champions League contro il Barcellona in semifinale. Queste le sue parole al “Club“: «I nerazzurri sono l’evoluzione del nostro calcio, il 3-5-2 visto ora è un’evoluzione in positivo però. 🔗inter-news.it

Telecronaca Inter Barcellona, Bergomi e Caressa scatenati! Scoppia la polemica dopo il gol di Acerbi: «Si sono lamentati tutta la partita!». Social furiosi dopo quel commento: cosa è successo – GALLERY - di Redazione JuventusNews24Telecronaca Inter Barcellona, Bergomi e Caressa scatenati: tante lamentele sui social per i commenti dei due cronisti. Ecco cosa è successo «Questi del Barcellona tutta la partita a lamentarsi!». Il commento di Beppe Bergomi durante la telecronaca di Inter-Barcellona, precisamente dopo la rete del 3-3 siglata da Acerbi, ha fatto scatenare i tifosi della Juve e non solo sui social. 🔗juventusnews24.com

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Inter in finale di Champions, Bergomi senza freni in telecronaca fa impazzire il web nerazzurro; Bergomi furioso in diretta tv contro Flick: Sempre a lamentarti, ma cosa vuoi?. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter in finale di Champions, Bergomi senza freni in telecronaca fa impazzire il web nerazzurro - L'Inter batte il Barcellona e si qualifica per la finale di Champions, la telecronaca di Bergomi esalta i tifosi nerazzurri ... 🔗sport.virgilio.it

Champions, Inter in finale: Beppe Bergomi in lacrime al triplice fischio - Lo storico capitano nerazzurro, oggi commentatore tecnico per 'Sky Sport', ha sfogato le sue emozioni in diretta tv. 🔗msn.com

Bergomi esplode in diretta contro il Barcellona: “Tutta la partita! Che non si inventino niente” - Dopo il gol di Acerbi, in diretta Beppe Bergomi, al commento della semifinale di Champions, perde il suo proverbiale aplomb e si scaglia contro i calciatori ... 🔗fanpage.it