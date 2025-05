Inter-Barcellona 4-3 le pagelle | Sommer 85 è clamoroso Acerbi 75 cuore nerazzurro Yamal 75 è comunque spettacolare

© Ilmessaggero.it - Inter-Barcellona 4-3, le pagelle: Sommer (8,5) è clamoroso, Acerbi (7,5) cuore nerazzurro. Yamal (7,5) è comunque spettacolare

Inter è in finale di Champions League. La formazione di Simone Inzaghi ha superato il Barcellona al termine di un doppio confronto equilibrato e pieno di colpi di scena. Una sfida epica. 🔗 L'è in finale di Champions League. La formazione di Simone Inzaghi ha superato ilal termine di un doppio confronto equilibrato e pieno di colpi di scena. Una sfida epica. 🔗 Ilmessaggero.it

Lautaro Martinez e Sommer brillano: le pagelle della vittoria a Monaco - SOMMER 7,5. In trincea, sfodera parate in serie per tutta la gara. PAVARD 5,5. Parte bene, ma il palo di Kane arriva su un suo imperdonabile errore di sufficienza. ACERBI 6,5. Vita durissima in avvio contro Kane, che lo manda spesso fuori giri. Prende le misure e risale la corrente. BASTONI 6,5. Le prende e le dà: Olise lo impegna, lui restituisce creando gioco e occasioni dalle retrovie, anche se perde lucidità strada facendo e nel finale è stremato. 🔗sport.quotidiano.net

Inter a due facce contro l’Udinese: prima ipoteca la vittoria, poi rischia troppo; Sommer decisivo, Inzaghi nervoso – le pagelle - Inter, ottima partenza contro l’Udinese, poi la squadra di Inzaghi – espulso – stacca la spina e si salva grazie a Sommer: le pagelle dei nerazzurri L’Inter batte l’Udinese e porta a casa tre punti per continuare a guidare la classifica in solitaria, mantenendo il vantaggio sul Napoli a +3 e allungando sull’Atalanta di 9 […] 🔗calcionews24.com

Pagelle Inter-Udinese (2-1): Sommer (+2) 7,5! Flop subentrati – CdS - L’Inter ha vinto per 2-1 contro l’Udinese, raccogliendo la quinta vittoria di fila tra tutte le competizioni. Yann Sommer decisivo nel finale. E nelle pagelle di Inter-Udinese, il Corriere dello Sport lo sottolinea. RITORNO CON VITTORIA – Inter schiacciasassi nel primo tempo, da gestione con qualche rischio nella ripresa. Inter-Udinese è finita 2-1 a favore della formazione nerazzurra, che riparte bene dopo la sosta per le nazionali. 🔗inter-news.it

Le pagelle di Inter-Barcellona 4-3 d.t.s.: Acerbi eroe inatteso, Sommer clamoroso; Inter-Barcellona, le pagelle - Acerbi highlander, Sommer si supera. Bastoni eroico, Frattesi è ossigeno; Inter-Barcellona 4-3: risultato finale e highlights; Pagelle Inter-Barcellona 4-3 | Sommer e Acerbi da leggenda Frattesi può riscrivere il suo futuro.

Inter-Barcellona 4-3, le pagelle: Acerbi fa esplodere San Siro (7), cuore Lautaro (8), Frattesi eroe (7), Sommer le prende tutte (7,5) - L’Inter di Simone Inzaghi confeziona un’altra impresa epica, superando il Barcellona di Flick e Yamal per 4-3 nella semifinale di ritorno del Meazza e strappando il visto per Monaco ... 🔗msn.com

Inter-Barcellona, le pagelle - Acerbi highlander, Sommer si supera. Bastoni eroico, Frattesi è ossigeno - SOMMER 8 - È in queste serate europee che dimostra di essere un portiere di livello internazionale. Subisce tre gol ma ne evita molti di più con interventi al limite del ... 🔗msn.com

Inter-Barcellona, le pagelle: Sommer prodigioso, Cubarsí travolto - 8 Sommer Mura il tap-in di Garcia a botta sicura, si supera nel finale allungando in angolo il diagonale di Yamal. 6 Bisseck Dalle sue parti gravita Raphinha, il meno ispirato degli attaccanti ... 🔗repubblica.it