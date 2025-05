Inter-Barcellona 4-3 emozioni e numeri | la semifinale decisa dai dettagli! Le statistiche

semifinale da tramandare, quella tra Inter e Barcellona, chiusa sul 4-3 a San Siro per i nerazzurri dopo un totale di 7-6 tra andata e ritorno. Una battaglia tecnica, mentale e fisica, in cui l’Inter ha saputo piegare il predominio territoriale blaugrana con cinismo e organizzazione. Al netto delle emozioni e dei gol, sono le statistiche a raccontare una partita a tratti commovente per intensità e colpi di scena.I DATI – Il possesso palla a fine gara è emblematico: 71% in favore del Barcellona. Un dato che conferma la volontà della squadra di Hansi Flick di gestire il gioco e imporre il proprio ritmo. Ma l’Inter, come spesso accaduto sotto la gestione Inzaghi, ha dimostrato di saper soffrire e colpire nei momenti chiave, sfruttando ripartenze letali e una precisione chirurgica. Il computo dei tiri evidenzia ancora di più il tenore della sfida: 22 conclusioni per il Barcellona, 13 per l’Inter. 🔗 Unada tramandare, quella tra, chiusa sul 4-3 a San Siro per i nerazzurri dopo un totale di 7-6 tra andata e ritorno. Una battaglia tecnica, mentale e fisica, in cui l’ha saputo piegare il predominio territoriale blaugrana con cinismo e organizzazione. Al netto dellee dei gol, sono lea raccontare una partita a tratti commovente per intensità e colpi di scena.I DATI – Il possesso palla a fine gara è emblematico: 71% in favore del. Un dato che conferma la volontà della squadra di Hansi Flick di gestire il gioco e imporre il proprio ritmo. Ma l’, come spesso accaduto sotto la gestione Inzaghi, ha dimostrato di saper soffrire e colpire nei momenti chiave, sfruttando ripartenze letali e una precisione chirurgica. Il computo dei tiri evidenzia ancora di più il tenore della sfida: 22 conclusioni per il, 13 per l’. 🔗 Inter-news.it

