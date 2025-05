Inter-Barcellona 4-3 DTS 3-3 il tabellino della partita di Champions League

Inter-Barcellona è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-3 dopo i tempi supplementari (3-3, andata 3-3): questo il tabellino della partita valida per il ritorno delle semifinali di Champions League 2024-2025.È QUALCOSA DI MEMORABILE – L’Inter è in FINALE di Champions League! Un’impresa eroica, colossale, memorabile, da libri di storia, che dovrà essere completata il 31 maggio TORNANDO a Monaco di Baviera. Questa squadra ha fatto SETTE GOL IN DUE PARTITE al Barcellona degli extraterrestri, l’ha ripresa al terzo minuto di recupero dopo il ribaltone da 2-0 a 2-3 e l’ha VINTA nei tempi supplementari. Con gol al 99’ di Davide Frattesi per un 4-3 che entra già di diritto nella storia. Domani l’avversario tra PSG e Arsenal. Questo il tabellino di Inter-Barcellona.Inter-Barcellona 4-3 DOPO I TEMPI SUPPLEMENTARI (ANDATA 3-3) – IL tabellinoInter (3-5-2): Sommer; Bisseck (71’ Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries (108’ de Vrij), Barella, Calhanoglu (79’ Zielinski), Mkhitaryan (79’ Frattesi), Dimarco (55’ Carlos Augusto); M. 🔗 è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-3 dopo i tempi supplementari (3-3, andata 3-3): questo ilvalida per il ritorno delle semifinali di2024-2025.È QUALCOSA DI MEMORABILE – L’è in FINALE di! Un’impresa eroica, colossale, memorabile, da libri di storia, che dovrà essere completata il 31 maggio TORNANDO a Monaco di Baviera. Questa squadra ha fatto SETTE GOL IN DUE PARTITE aldegli extraterrestri, l’ha ripresa al terzo minuto di recupero dopo il ribaltone da 2-0 a 2-3 e l’ha VINTA nei tempi supplementari. Con gol al 99’ di Davide Frattesi per un 4-3 che entra già di diritto nella storia. Domani l’avversario tra PSG e Arsenal. Questo ildi4-3 DOPO I TEMPI SUPPLEMENTARI (ANDATA 3-3) – IL(3-5-2): Sommer; Bisseck (71’ Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries (108’ de Vrij), Barella, Calhanoglu (79’ Zielinski), Mkhitaryan (79’ Frattesi), Dimarco (55’ Carlos Augusto); M. 🔗 Inter-news.it

