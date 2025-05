Inter Barcellona 4-3 dopo i supplementari Frattesi | È successo l’incredibile Gol? Sono sempre l’ultimo a mollare

© Calcionews24.com - Inter Barcellona 4-3 dopo i supplementari. Frattesi: «È successo l’incredibile. Gol? Sono sempre l’ultimo a mollare»

Inter Barcellona 4-3 dopo i supplementari. Frattesi: «È successo l’incredibile. Gol? Sono sempre l’ultimo a mollare» Decisivo con il Gol vittoria del 4-3 ai supplementari di Inter Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky Davide Frattesi in merito alla qualificazione in finale di Champions League. CHE PARTITA E’ STATA – «Credo di esser fortunato ad . 🔗 4-3: «È» Decisivo con ilvittoria del 4-3 aidi, ha parlato ai microfoni di Sky Davidein merito alla qualificazione in finale di Champions League. CHE PARTITA E’ STATA – «Credo di esser fortunato ad . 🔗 Calcionews24.com

Su altri siti se ne discute

Mourinho ricorda gli irrigatori del Camp Nou dopo Barcellona-Inter: “Non poteva essere più epico” - José Mourinho ricorda gli irrigatori accesi del Camp Nou dopo Barcellona-Inter: "Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Non poteva essere più epico".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Verso Inter-Barcellona: dopo Inzaghi, anche Flick pensa al maxi turn-over. Cubarsì, Pedri, Yamal, chi può riposare - Poco tempo per recuperare le energie spese nell`avvincente 3-3 di mercoledì e per prepararsi alla battaglia decisiva di martedì prossimo, quando... 🔗calciomercato.com

Carlos Augusto in mixed zone dopo Barcellona Inter: «Abbiamo dimostrato che anche noi possiamo arrivare in finale. A San Siro…» - di RedazioneCarlos Augusto in mixed zone dopo Barcellona Inter: le parole del difensore dopo il pareggio ottenuto nella semifinale d’andata di Champions Intervenuto in zona mista al termine di Barcellona Inter, Carlos Augusto ha commentato così il pareggio ottenuto dai nerazzurri nella semifinale d’andata di Champions League. SUL MATCH – «E’ stata una grande partita, oggi abbiamo dimostrato il valore mostrato durante tutta la stagione. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter-Barcellona, le formazioni ufficiali: Lautaro dal 1'; Calcio Live News, in campo Inter-Barcellona (2-0), gol di Calhanoglu; LIVE - Inter-Barcellona 1-0, 43': Cubarsì a valanga su Lautaro in area, il VAR controlla l'azione; Inter-Barcellona, Marciniak arbitra la semifinale di Champions: i precedenti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

L'Inter è in finale, Barcellona battuto 4-3 ai supplementari. Decide un gol di Frattesi FOTO - L'Inter batte 4-3 dopo i supplementari il Barcellona nella semifinale di ritorno e si qualifica alla finale di Champions League INTER-Barcellona 4-3 - Al 99' Frattesi per il nuovo vantaggio nerazzurro ... 🔗ansa.it

Impresa Inter: battuto il Barcellona 4-3 ai supplementari, nerazzurri in finale di Champions - Lautaro, Calhanoglu, Acerbi e Frattesi firmano una notte da leggenda: L’Inter conquista la sua settima finale europea dopo una sfida mozzafiato ... 🔗tg.la7.it

Inter-Barcellona 4-3, nerazzurri in finale di Champions: Inzaghi festeggia sotto la pioggia - Un'Inter eroica si impone 4-3 sul Barcellona dopo i tempi supplementari (dopo il 3-3 dell'andata) e conquista un posto nella finale di Champions League contro la vincente della ... 🔗msn.com