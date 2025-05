Inter arrivano altri 33 milioni | via libera per il nuovo colpo

Inter al settimo cielo dopo la folle semifinale del Meazza contro il Barcellona. I nerazzurri di Inzaghi staccano il pass per la finalissima di Champions League, al termine di una doppia sfida con i catalani che resterà scolpita nei libri di storia.Inzaghi e Marotta (LaPresse) – Calciomercato.itAcerbi salva l'Inter al 93? dopo la super rimonta del Barça, mentre all'extra time ci ha pensato l'acciaccato Frattesi a spedire in Paradiso la 'Beneamata'. San Siro infuocato e che quasi non crede ai propri occhi, mentre Inzaghi e il presidente Marotta festeggiano negli spogliatoi con il chiaro obiettivo ovviamente di portare a casa la coppa più ambita, riscattando il doloroso ko d due anni fa a Istanbul con il Manchester City.

