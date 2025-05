india e pakistan sull orlo della guerra cosa sta succedendo

India e Pakistan spaventano il mondo. Le potenze nucleari riaccendono un conflitto mai sopito e presente praticamente da sempre, da quando cioè il Pakistan si è reso indipendente nel 1947 staccandosi dall’ India .La tensione fra i due Paesi è incarnata dal territorio del Kashmir, da decenni conteso e preda della violenza. Nuova Delhi ha fatto piovere missili di precisione sulla parte Pakistan a, provocando decine di vittime tra morti e feriti. Un attacco compiuto in risposta all’attentato di fine aprile, lanciato da militanti islamici a Pahalgam, che ha causato la morte di 28 persone, principalmente turisti India ni.Tensione altissima tra India e Pakistan : come si è arrivati all’escalationIl 22 aprile un gruppo di uomini armati ha sferrato un attacco terroristico a Pahalgam, una cittadina dell’Himalaya chiamata “la Svizzera dell’ India ” perché ambita meta turistica, soprattutto dai locali. 🔗 Quifinanza.it

India e Pakistan sull’orlo della guerra: Nuova Delhi sferra la rappresaglia per l’attentato in Kashmir e Islamabad risponde contrattaccando - Prima l’attentato terroristico nel Kashmir indiano, poi le minacce del governo di Nuova Delhi alle autorità di Islamabad, accusate di averlo pianificato, e infine la pioggia di missili dell’India che si è abbattuta sul Pakistan causando morte e devastazione. Che la tensione tra i due Paesi fosse alta lo aveva anticipato, qualche giorno prima, il ministro dell’Informazione pachistano Attaullah Tarar, dichiarando di aver ricevuto “informazioni di intelligence credibili” che indicavano un possibile e imminente attacco da parte delle forze armate indiane. 🔗 lanotiziagiornale.it

India e Pakistan sull’orlo del conflitto: alta tensione dopo l’attacco in Kashmir - Le fibrillazioni tra Islamabad e Nuova Delhi stanno aumentando. Sabato, il Pakistan ha effettuato un test balistico, lanciando un missile terra-terra dalla gittata di 450 chilometri. Secondo il governo di Islamabad, il lancio era finalizzato a garantire la prontezza operativa delle truppe e a convalidare i parametri tecnici chiave. Il test è avvenuto pochi giorni dopo che il Pakistan aveva reso noto di essere in possesso di alcune informazioni di intelligence credibili, secondo cui l’India sarebbe pronta a sferrare un attacco militare. 🔗 panorama.it

India e Pakistan sull’orlo del conflitto: scontri armati al confine del Kashmir - Dopo l’attentato terroristico in Kashmir di mercoledì scorso, e con l’India che sospetta una “complicità” delle autorità pakistane, la tensione tra i due Paesi rivali continua a salire. Per la quinta giornata consecutiva, i rispettivi eserciti si sono scambiati colpi di armi da fuoco e di artiglieria nella regione contesa.Ad aprire il fuoco per primi, almeno secondo il governo di Nuova Delhi, guidato da Narendra Modi, sarebbero state le forze armate di Islamabad, con un’azione definita “provocatoria” e considerata “una ripetuta violazione del cessate il fuoco”. 🔗lanotiziagiornale.it