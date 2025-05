Incontro Usa-Cina sui dazi in Svizzera questa settimana

questa settimana gli omologhi cinesi in Svizzera. Lo hanno annunciato i rispettivi uffici secondo quanto riportato dai media Usa. Si tratterà del primo Incontro ufficiale tra rappresentanti Usa e cinesi dall'imposizione dei dazi contro Pechino da parte di Donald Trump.

