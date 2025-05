Incidente in autostrada | si scontrano tre automobilisti un morto

mortale in. Un automobilista è deceduto dopo una carambola che ha coinvolto tre veicoli. La tragedia stradale poco dopo le 17:00 di oggi - mercoledì 7 maggio - sull'A1 Roma-Napoli (altezza chilometro 553) in direzione sud. Nella carambola sono rimaste coinvolte tre vetture. 🔗 Romatoday.it

© thesocialpost.it - Siracusa–Modica, incidente in autostrada: auto travolgono un bovino, tre donne in ospedale

- MODICA – Paura sull’autostrada Siracusa–Modica a seguito di un insolito e pericoloso incidente. Due vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro causato dalla presenza improvvisa di un bovino sulla carreggiata, che è stato investito e ucciso nell’impatto. A bordo dei veicoli viaggiavano tre donne: una madre e una figlia su una Hyundai, e una donna in gravidanza alla guida di una Fiat 500. L’impatto con l’animale è stato inevitabile per entrambe le auto, che si sono scontrate con il bovino causando danni ai veicoli e momenti di forte tensione per gli occupanti. 🔗 thesocialpost.it