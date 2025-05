Incidente durante l' esibizione delle Frecce Tricolori il generale Floreani | Qualcosa di anomalo durante la prima figura

© Ilgazzettino.it - Incidente durante l'esibizione delle Frecce Tricolori, il generale Floreani: «Qualcosa di anomalo durante la prima figura»

delle procedure di sicurezza, che hanno funzionato perfettamente». Il generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, comandante del. 🔗 «I piloti hanno dimostrato un?assoluta padronanzaprocedure di sicurezza, che hanno funzionato perfettamente». Ildi Brigata Aerea Urbano, comandante del. 🔗 Ilgazzettino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Frecce tricolori, incidente durante l'esibizione: «Contatto in volo». Il pilota ferito è ricoverato in ospedale - PANTELLERIA - Incidente a due aerei delle Frecce tricolori: tre velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare italiana, che ha la sede nella base... 🔗ilgazzettino.it

Frecce tricolori, incidente durante l'esibizione: «Contatto in volo». Ferito un pilota, portato in ospedale, scatta l'allarme in aeroporto VIDEO - PANTELLERIA - Incidente a due aerei delle Frecce Tricolori: due velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare italiana, che ha la sede nella base aerea di... 🔗ilgazzettino.it

Frecce tricolori, incidente durante l'esibizione: «Contatto in volo». Ferito un pilota, portato in ospedale, scatta l'allarme in aeroporto - PANTELLERIA - Incidente a due aerei delle Frecce Tricolori: due velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare italiana, che ha la sede nella base aerea di... 🔗ilgazzettino.it

Ne parlano su altre fonti

Incidente durante lo show delle Frecce Tricolori: presto dimesso il pilota ferito; Paura per le Frecce Tricolori durante l'esibizione a Pantelleria. «C'è stato un contatto in volo». Ferito uno dei piloti; Incidente alle Frecce Tricolori durante esibizione: pilota in ospedale; Incidente a Pantelleria durante esibizione delle Frecce Tricolori: due aerei si toccano, uno fuoripista. Ferito un pilota. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incidente durante l'esibizione delle Frecce Tricolori, il generale Floreani: «Qualcosa di anomalo durante la prima figura» - «I piloti hanno dimostrato un’assoluta padronanza delle procedure di sicurezza, che hanno funzionato perfettamente». Il generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, comandante ... 🔗ilgazzettino.it

Incidente durante lo show delle Frecce Tricolori: presto dimesso il pilota ferito - Dalle prime ricostruzioni i velivoli si sarebbero toccati in volo durante una delle manovre previste dall’Air Show. L'Aeronautica militare: "Per l'aviatore nessuna conseguenza di salute" ... 🔗rainews.it

Incidente durante uno show delle Frecce Tricolori a Pantelleria: un pilota ferito in modo lieve - Collisione tra gli aerei delle Frecce Tricolori durante un’esibizione a Pantelleria, isola della provincia di Trapani nel tratto di mare tra Sicilia e Tunisia. Come riferisce la Tgr Sicilia, un pilota ... 🔗msn.com