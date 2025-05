Incidente all' alba in Valsassina soccorsi in azione

Incidente all'alba in Valsassina, soccorsi in azione - Schianto all'alba in Valsassina. Intorno alle 6.20 di questa mattina, mercoledì 7 maggio, due auto si sono scontrate lungo la Sp62 nel territorio comunale di Ballabio. Ancora scarse le informazioni sull'incidente. A bordo dei due veicoli viaggiavano due uomini di 52 e di 57 anni. L'allarme è... 🔗 © leccotoday.it - Incidente all'alba in Valsassina, soccorsi in azione - Schianto all'alba in Valsassina. Intorno alle 6.20 di questa mattina, mercoledì 7 maggio, due auto si sono scontrate lungo la Sp62 nel territorio comunale di Ballabio. Ancora scarse le informazioni sull'incidente. A bordo dei due veicoli viaggiavano due uomini di 52 e di 57 anni. L'allarme è... 🔗 leccotoday.it

Incidente tra auto e moto in Valsassina, soccorsi in azione - Schianto all'alba a Introbio. Intorno alle ore 6.30 di oggi, mercoledì 9 aprile, i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire d'urgenza nel comune della Valsassina a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto. Il sinistro è avvenuto in via Vittorio Emanuele II, all'altezza del... 🔗 © leccotoday.it - Incidente tra auto e moto in Valsassina, soccorsi in azione - Schianto all'alba a Introbio. Intorno alle ore 6.30 di oggi, mercoledì 9 aprile, i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire d'urgenza nel comune della Valsassina a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto. Il sinistro è avvenuto in via Vittorio Emanuele II, all'altezza del... 🔗 leccotoday.it

Incidente con 5 persone coinvolte in Valsassina: soccorsi in azione - Schianto tra due auto con 5 persone coinvolte, tra cui un bambino piccolo, in Valsassina. L'incidente è avvenuto alle ore 11.35 di oggi, venerdì 2 maggio, lungo la Sp62 nel territorio comunale di Cremeno. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. L'allarme è scattato in codice giallo e la... 🔗 © leccotoday.it - Incidente con 5 persone coinvolte in Valsassina: soccorsi in azione - Schianto tra due auto con 5 persone coinvolte, tra cui un bambino piccolo, in Valsassina. L'incidente è avvenuto alle ore 11.35 di oggi, venerdì 2 maggio, lungo la Sp62 nel territorio comunale di Cremeno. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. L'allarme è scattato in codice giallo e la... 🔗 leccotoday.it

Incidente all’alba sulla SP62 a Ballabio: disagi al traffico - Il sinistro è avvenuto alle 6.20 di questa mattina. Due le persone coinvolte una delle quali è stata portata all'ospedale in codice giallo ... 🔗msn.com