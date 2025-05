Incidente al Foro Italico | morto Luca Salvatici era professore universitario di Economia a Roma Tre

Incidente avvenuto ieri sera alle 19 in via del Foro Italico è il professore di Economia dell'università Roma Tre Luca Salvatici. Il docente era a bordo di uno scooter, che si è scontrato con un furgone. 🔗 La vittima dell'avvenuto ieri sera alle 19 in via delè ildidell'universitàTre. Il docente era a bordo di uno scooter, che si è scontrato con un furgone. 🔗 Fanpage.it

Scontro tra moto e furgone in via del Foro Italico, morto un uomo: strada chiusa - Un uomo è morto questa sera in un incidente avvenuto su via del Foro Italico in direzione dello Stadio Olimpico. A perdere la vita un 62enne a bordo di una moto.Continua a leggere 🔗 - Un uomo è morto questa sera in un incidente avvenuto su via del Foro Italico in direzione dello Stadio Olimpico. A perdere la vita un 62enne a bordo di una moto.Continua a leggere 🔗 fanpage.it

Incidente al Foro Italico: morto Luca Salvatici, era professore universitario di Economia a Roma Tre - Salvatici, infatti, è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate ... al minimo l'impatto sulla comunità studentesca". L'incidente in via del Foro Italico L'incidente in cui ha perso la ... 🔗fanpage.it

