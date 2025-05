In edicola Ciao Papa Francesco la storia di Jorge Mario Bergoglio raccontata in 144 figurine

figurine da completare in famiglia, dedicata al Papa della gente. Da oggi, 7 maggio, è in distribuzione in tutte le edicole d’Italia “Ciao Papa Francesco”, l’album di figurine che racconta la straordinaria storia di Jorge Mario Bergoglio attraverso 144 figurine. Un’iniziativa del Gruppo Officina Comunicazione Editore, lo stesso che:– nel 2005 ha realizzato l’album di figurine “Karol il Grande Papa”,– nel 2013 ha ideato “L’Album della Gioia”, in occasione dell’elezione di Papa Francesco,– e nel 2014 “I Due Papi Santi”, dedicato a San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II.Con “Ciao Papa Francesco”, il Gruppo Officina Comunicazione Editore racconta il viaggio nella vita, dal 1936 al 2025, dell’Uomo venuto “dalla fine del mondo”, per commemorare la sua figura con affetto e gratitudine. 🔗 © Lopinionista.it - In edicola “Ciao Papa Francesco”, la storia di Jorge Mario Bergoglio raccontata in 144 figurine MILANO – La collezione dida completare in famiglia, dedicata aldella gente. Da oggi, 7 maggio, è in distribuzione in tutte le edicole d’Italia “”, l’album diche racconta la straordinariadiattraverso 144. Un’iniziativa del Gruppo Officina Comunicazione Editore, lo stesso che:– nel 2005 ha realizzato l’album di“Karol il Grande”,– nel 2013 ha ideato “L’Album della Gioia”, in occasione dell’elezione di,– e nel 2014 “I Due Papi Santi”, dedicato a San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II.Con “”, il Gruppo Officina Comunicazione Editore racconta il viaggio nella vita, dal 1936 al 2025, dell’Uomo venuto “dalla fine del mondo”, per commemorare la sua figura con affetto e gratitudine. 🔗 Lopinionista.it

CIAO FRANCESCO L'ultimo addio al Papa "venuto dalla fine del mondo": San Pietro stracolma di fedeli e leader - Il giorno dell'ultimo saluto a Papa Francesco, il Pontefice "venuto dalla fine del mondo", è arrivato e piazza San Pietro, dove alle 10 è previsto l'inizio delle solenni esequie, è stracolma di fedeli e leader di tutti i Paesi del mondo. Jorge Mario Bergoglio viene oggi omaggiato come pastore e discepolo di Cristo capace di aprire la Chiesa a tutti e di ascoltare gli ultimi. Presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 © iltempo.it - CIAO FRANCESCO L'ultimo addio al Papa "venuto dalla fine del mondo": San Pietro stracolma di fedeli e leader - Il giorno dell'ultimo saluto a Papa Francesco, il Pontefice "venuto dalla fine del mondo", è arrivato e piazza San Pietro, dove alle 10 è previsto l'inizio delle solenni esequie, è stracolma di fedeli e leader di tutti i Paesi del mondo. Jorge Mario Bergoglio viene oggi omaggiato come pastore e discepolo di Cristo capace di aprire la Chiesa a tutti e di ascoltare gli ultimi. Presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 iltempo.it

Ciao Francesco: il Papa è morto. Bergoglio si è spento ieri a Santa Marta - «Certifico che Sua Santità Francesco, Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires, in Argentina, il 17 dicembre 1936, residente nella Città del Vaticano, Cittadino Vaticano, è deceduto alle ore 7.35 del giorno 21/04/2025 nel suo appartamento presso la Domus Santa Marta (Città del Vaticano) per: Ictus Cerebrale, Coma, Collasso cardiocircolatorio irreversibile». Con queste parole, messe nero su bianco nel certificato ufficiale della morte di Papa Francesco firmato dal professor Andrea Arcangeli, direttore del Dipartimento di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano e reso noto poco ... 🔗 © iltempo.it - Ciao Francesco: il Papa è morto. Bergoglio si è spento ieri a Santa Marta - «Certifico che Sua Santità Francesco, Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires, in Argentina, il 17 dicembre 1936, residente nella Città del Vaticano, Cittadino Vaticano, è deceduto alle ore 7.35 del giorno 21/04/2025 nel suo appartamento presso la Domus Santa Marta (Città del Vaticano) per: Ictus Cerebrale, Coma, Collasso cardiocircolatorio irreversibile». Con queste parole, messe nero su bianco nel certificato ufficiale della morte di Papa Francesco firmato dal professor Andrea Arcangeli, direttore del Dipartimento di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano e reso noto poco ... 🔗 iltempo.it

L'editoriale del direttore Roberto Napoletano. Ciao Francesco, il Papa del Sud globale - Francesco se ne è andato in pieno Giubileo con la commozione del mondo intero, grandi e bambini, ultimi e primi, da un capo all?altro della terra, ma lui è stato e rimarrà... 🔗 © ilmattino.it - L'editoriale del direttore Roberto Napoletano. Ciao Francesco, il Papa del Sud globale - Francesco se ne è andato in pieno Giubileo con la commozione del mondo intero, grandi e bambini, ultimi e primi, da un capo all?altro della terra, ma lui è stato e rimarrà... 🔗 ilmattino.it

CIAO PAPA FRANCESCO, la storia di Jorge Mario Bergoglio raccontata in 144 figurine; Ciao Papa Francesco: la vita di Bergoglio in 144 figurine; Morte Papa Francesco, le prime pagine dei giornali dall'Italia e dal mondo; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 aprile: la rassegna stampa.

