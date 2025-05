Impresa Inter con il Barcellona Frattesi | Sul 3-3 ho detto che saremmo passati noi

© Sport.quotidiano.net - Impresa Inter con il Barcellona, Frattesi: “Sul 3-3 ho detto che saremmo passati noi”

Inter l’ha dovuta vincere due volte con il Barcellona, salvandosi al 94’ grazie ad Acerbi, che poi ha propiziato i supplementari e il gol decisivo di Frattesi. Un 4-3 che sa molto di Italia-Germania 1970. L’Inter, quella considerata in crisi da tutti, col rischio zero tituli, può invece giocarsi il trofeo più importante il 31 maggio a Monaco di Baviera. E’, anche, la rivincita di Simone Inzaghi, che nel recente periodo si era beccato tutte le critiche per l’eliminazione in Coppa Italia e il sorpasso del Napoli in campionato. Invece sarà in Germania a giocarsi una Champions. Poi c’è il solito Davide Frattesi, l’uomo dei gol decisivi. Quello di oggi potrebbe diventare il più importante della sua carriera: “E’ stata una partita incredibile, ma sul 3-3 ho detto a Thuram che saremmo passati noi. 🔗 Milano, 6 maggio 2025 – Forse nemmeno nei sogni più nascosti dei tifosi. Nemmeno una sceneggiatura thriller avrebbe potuto partorire una partita così. L’l’ha dovuta vincere due volte con il, salvandosi al 94’ grazie ad Acerbi, che poi ha propiziato i supplementari e il gol decisivo di. Un 4-3 che sa molto di Italia-Germania 1970. L’, quella considerata in crisi da tutti, col rischio zero tituli, può invece giocarsi il trofeo più importante il 31 maggio a Monaco di Baviera. E’, anche, la rivincita di Simone Inzaghi, che nel recente periodo si era beccato tutte le critiche per l’eliminazione in Coppa Italia e il sorpasso del Napoli in campionato. Invece sarà in Germania a giocarsi una Champions. Poi c’è il solito Davide, l’uomo dei gol decisivi. Quello di oggi potrebbe diventare il più importante della sua carriera: “E’ stata una partita incredibile, ma sul 3-3 hoa Thuram chenoi. 🔗 Sport.quotidiano.net

