Il quorum per dare diritti a chi non li ha fa paura alle destre

© Cms.ilmanifesto.it - «Il quorum per dare diritti a chi non li ha fa paura alle destre»

quorum per dare diritti a chi non li ha fa paura alle destre» il manifesto. 🔗 Sono due le risposte dei promotori dei 4 referendum sul lavoro e quello sulla cittadinanza dell’8 e 9 giugno al boicottaggio lanciato da Forza Italia e da Fratelli d’Italia a . «Ilpera chi non li ha fa» il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

"L’arte di dare forma ai tuoi diritti": una rassegna di riflessione e creatività a Cupello - I Giovani Democratici e le Giovani Democratiche dell’area vastese organizzano la rassegna “L’arte di dare forma ai tuoi diritti” che avrà luogo venerdì 11 aprile presso la sala multimediale di Cupello. L’apertura dell’esposizione avverrà alle ore 16.00, per poi proseguire con un prezioso momento... 🔗chietitoday.it

Diritti delle donne, la rettrice Laura Ramaciotti a Roma per dare voce alle invisibili - La valorizzazione delle storie di quelle donne che, pur avendo contribuito in modo fondamentale alla storia e alla società, sono rimaste spesso invisibili. Su questo tema verterà l'iniziativa 'L'Italia delle donne. Storie invisibili di donne incredibili', a cui interverrà anche la rettrice Unife... 🔗ferraratoday.it

Landini: “Referendum? Va raggiunto il quorum, dal giorno dopo ci sarà miglioramento dei diritti” - “Siamo nel pieno dell’avvio della campagna elettorale. Pensiamo che sia necessario lavorare per raggiungere il quorum, obiettivo non facile, ma credo che sia possibile proprio perché il referendum, a differenza delle elezioni politiche o delle elezioni amministrative, permette ai cittadini di votare non per questo o per quel partito o per questo o per quel governo, ma permette ai cittadini di poter decidere direttamente loro con un voto, non debbono delegare nessuno”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum, ora bisogna conquistare il quorum; Nessuno ve lo sta spiegando: ecco cosa c’è davvero in gioco ai referendum di giugno; SÌ, può cambiare! L’ 8 e il 9 giugno si vota su 5 quesiti referendari; Referendum, Landini: obiettivo è quorum, chi dice non andare a votare uccide democrazia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Landini (Cgil): "Andare a votare per i referendum è importante per dare diritti a persone che non ce l'hanno" - “Andare a votare l'8 e il 9 giugno per i referendum - ha concluso Landini- è importante per dare diritti a persone che non ce l'hanno, per dare la cittadinanza a due milioni e mezzo di ... 🔗lanuovasardegna.it