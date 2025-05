Il Psg batte l' Arsenal e sfiderà l' Inter in finale di Champions

finale di Champions League del 31 maggio sarà Inter-Paris Saint Germain. I francesi hanno vinto 2-1 contro l'Arsenal a Parigi, dopo aver vinto 1-0 anche a Londra. Per la squadra di Luis Enrique è la seconda finale nella coppa più importante, dopo quella persa nel 2020 contro il Bayern Monaco. Nonostante un rigore fallito, i campioni di Francia hanno la meglio sui loro avversari grazie alle reti di Ruiz e Hakimi. La prima chance è per gli ospiti e arriva al 3', quando Timber pennella un cross al centro per Rice, che salta più in alto di Marquinhos ma incorna a lato di un soffio. Un minuto dopo, Donnarumma compie un grande Intervento di istinto pure su Martinelli, la cui deviazione volante ravvicinata viene fermata dal portiere azzurro. Tre minuti dopo, Donnarumma si ripete con un salvataggio straordinario su un sinistro violento di Odegaard. 🔗 © Agi.it - Il Psg batte l'Arsenal e sfiderà l'Inter in finale di Champions AGI - LadiLeague del 31 maggio sarà-Paris Saint Germain. I francesi hanno vinto 2-1 contro l'a Parigi, dopo aver vinto 1-0 anche a Londra. Per la squadra di Luis Enrique è la secondanella coppa più importante, dopo quella persa nel 2020 contro il Bayern Monaco. Nonostante un rigore fallito, i campioni di Francia hanno la meglio sui loro avversari grazie alle reti di Ruiz e Hakimi. La prima chance è per gli ospiti e arriva al 3', quando Timber pennella un cross al centro per Rice, che salta più in alto di Marquinhos ma incorna a lato di un soffio. Un minuto dopo, Donnarumma compie un grandevento di istinto pure su Martinelli, la cui deviazione volante ravvicinata viene fermata dal portiere azzurro. Tre minuti dopo, Donnarumma si ripete con un salvataggio straordinario su un sinistro violento di Odegaard. 🔗 Agi.it

