© Calciomercato.it - Il Psg batte l’Arsenal anche al ritorno: il 31 maggio sfiderà l’Inter

La squadra di Luis Enrique centra la finale di Champions superando i Gunners di Arteta per 2-1, dopo il successo ottenuto all’EmiratesIl 31, a Monaco di Baviera,di Simone Inzaghiil PSG di Luis Enrique. La squadra transalpina ha battutoal, al ‘Parco dei Principi’, conquistando così la finale di Champions League.il Psg in finale di Champions League (AnsaFoto) – Calciomercato.itPrima finale di Luis Enrique sulla panchina dei parigini, seconda dell’Era Al-Khelaifi. L’undici di Arteta è partito fortissimo e poteva già stare avanti di due gol dopo i primi 1520 minuti, il problema è che come a Londra si è trovato davanti un muro invalicabile: Donnarumma. Gol non fatti, gol subito: la legge del calcio colpiscestavolta.Prima della mezz’ora, dopo aver già sfiorato il vantaggio con Kvaratskhelia (destro a giro e palla sul palo) e Barcola, il PSG punisce con la gran giocata di Fabian Ruiz. 🔗 Calciomercato.it