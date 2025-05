Il PSG batte 2-1 l'Arsenal e raggiunge l'Inter in finale di Champions a Monaco decisivi Fabian Ruiz e Hakimi

