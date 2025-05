Il Papa di Gaza

Papa Francesco la Papamobile sarà attrezzata come ambulanza e sarà donata a Gaza. Nobile gesto, ma una goccia nel mare. Spiace dirlo, ma nella sua posizione avrebbe potuto fare di più per fermare una strage immane.Stefano A. S.via FacebookGentile lettore, se mai entrerà a Gaza, la Papamobile durerà poco: gli israeliani la distruggeranno come fanno con tutte le ambulanze. A parte questo, mi sottraggo anch’io al generale (e spesso ipocrita) osanna postumo: il maggiore leader spirituale del mondo avrebbe potuto fare di più. Cito le prime cose che mi vengono in mente: richiamare il Nunzio Apostolico di Gerusalemme, che equivale a un ambasciatore; parlare all’Onu, denunciando l’immane ecatombe e chiedendo sanzioni a Israele; scrivere ai governi europei e a Biden ammonendo che il silenzio è complicità; convocare un congresso di tutte le religioni – cristiani, musulmani, ebrei, induisti, buddisti – per esprimere condanna a Israele. 🔗 Per volontà diFrancesco lamobile sarà attrezzata come ambulanza e sarà donata a. Nobile gesto, ma una goccia nel mare. Spiace dirlo, ma nella sua posizione avrebbe potuto fare di più per fermare una strage immane.Stefano A. S.via FacebookGentile lettore, se mai entrerà a, lamobile durerà poco: gli israeliani la distruggeranno come fanno con tutte le ambulanze. A parte questo, mi sottraggo anch’io al generale (e spesso ipocrita) osanna postumo: il maggiore leader spirituale del mondo avrebbe potuto fare di più. Cito le prime cose che mi vengono in mente: richiamare il Nunzio Apostolico di Gerusalemme, che equivale a un ambasciatore; parlare all’Onu, denunciando l’immane ecatombe e chiedendo sanzioni a Israele; scrivere ai governi europei e a Biden ammonendo che il silenzio è complicità; convocare un congresso di tutte le religioni – cristiani, musulmani, ebrei, induisti, buddisti – per esprimere condanna a Israele. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, card. Pizzaballa: “Da lassù pregherà per suoi amici di Gaza” - “L’attenzione ai poveri e agli ultimi è stata centrale nel pontificato di Papa Francesco. Pregherà da lassù ancora di più per i suoi amici di Gaza”. Lo ha affermato il Patriarca Latino di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa. The post Papa Francesco, card. Pizzaballa: “Da lassù pregherà per suoi amici di Gaza” first appeared on TG2000. 🔗 © tv2000.it - Papa Francesco, card. Pizzaballa: “Da lassù pregherà per suoi amici di Gaza” - “L’attenzione ai poveri e agli ultimi è stata centrale nel pontificato di Papa Francesco. Pregherà da lassù ancora di più per i suoi amici di Gaza”. Lo ha affermato il Patriarca Latino di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa. The post Papa Francesco, card. Pizzaballa: “Da lassù pregherà per suoi amici di Gaza” first appeared on TG2000. 🔗 tv2000.it

Medio Oriente, funerali Papa seguiti anche a Gaza ma i bombardamenti continuano - Medio Oriente. I funerali di Papa Francesco sono stati seguiti anche dalla comunità cristiana di Gaza. Ma fuori dalla chiesa la guerra ha continuare a uccidere. Nuovi bombardamenti nella Striscia di Gaza. Servizio di Massimiliano Cochi The post Medio Oriente, funerali Papa seguiti anche a Gaza ma i bombardamenti continuano first appeared on TG2000. 🔗 © tv2000.it - Medio Oriente, funerali Papa seguiti anche a Gaza ma i bombardamenti continuano - Medio Oriente. I funerali di Papa Francesco sono stati seguiti anche dalla comunità cristiana di Gaza. Ma fuori dalla chiesa la guerra ha continuare a uccidere. Nuovi bombardamenti nella Striscia di Gaza. Servizio di Massimiliano Cochi The post Medio Oriente, funerali Papa seguiti anche a Gaza ma i bombardamenti continuano first appeared on TG2000. 🔗 tv2000.it

Papa Francesco, parroco di Gaza: “Sua dedizione alla sofferenza” - “Ogni giorno per un anno e mezzo Papa Francesco ci ha chiamati. Ha mostrato veramente la sua dedizione dove c’è sofferenza. L’ultima volta che ci ha chiamati era Sabato Santo: ci ha chiesto come stavamo e ci ha detto che stava pregando per noi”. Così il parroco di Gaza, Padre Gabriel Romanelli, ha ricordato il suo rapporto con Papa Francesco. Servizio di Alessandra Buzzetti The post Papa Francesco, parroco di Gaza: “Sua dedizione alla sofferenza” first appeared on TG2000. 🔗 © tv2000.it - Papa Francesco, parroco di Gaza: “Sua dedizione alla sofferenza” - “Ogni giorno per un anno e mezzo Papa Francesco ci ha chiamati. Ha mostrato veramente la sua dedizione dove c’è sofferenza. L’ultima volta che ci ha chiamati era Sabato Santo: ci ha chiesto come stavamo e ci ha detto che stava pregando per noi”. Così il parroco di Gaza, Padre Gabriel Romanelli, ha ricordato il suo rapporto con Papa Francesco. Servizio di Alessandra Buzzetti The post Papa Francesco, parroco di Gaza: “Sua dedizione alla sofferenza” first appeared on TG2000. 🔗 tv2000.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

DALL’ARCHIVIO, Papa Francesco: “A Gaza hanno bombardato dei bambini. Questa è crudeltà, non è guerra”; La papamobile di Francesco per i bimbi malati di Gaza; Fadda: «Si attivi ogni canale per porre fine all’eccidio a Gaza»; L’ultimo dono di papa Francesco: la sua papamobile aiuterà i bambini di Gaza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’ultima papamobile di Papa Francesco diventa clinica mobile per i bambini di Gaza - La Caritas: “Un gesto di amore verso i più vulnerabili”. Il veicolo sarà attrezzato per fornire cure sanitarie primarie una volta riaperto il corridoio umanitario #EuropeNews ... 🔗msn.com

L'ultimo dono di Papa Francesco è per i bambini di Gaza: Papamobile come piccola stazione sanitaria - Era stato lo stesso Bergoglio a chiederlo alla Caritas Gerusalemme, prima della sua scomparsa. Lavori in corso per l'adattamento alle diagnosi e trattamenti di emergenza ... 🔗msn.com

Un ultimo atto d'amore: la papamobile di Papa Francesco donata ai bambini di Gaza - Prima di morire, Papa Francesco ha espresso il desiderio che la sua papamobile diventasse una stazione sanitaria mobile per soccorrere i bambini di Gaza. 🔗notizie.it