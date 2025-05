Il giro dell’Africa in bici Franchi torna a Buggiano | Ho rischiato di morire ma è un sogno realizzato

Buggiano (Pistoia), 7 maggio 2025 – Una festa nella piccola storica agora del comune di Buggiano è stata dedicata ieri mattina al giovane Dario Franchi, che con un’impresa eroica ha attraversato in due fasi l’Africa in bicicletta. Avventuriero o esploratore, Dario è senza dubbio un ventunenne coriaceo e coraggioso. L’orgoglio di Buggiano si percepisce dalle parole del sindaco Daniele Bettarini che ha seguito a distanza l’impresa, pedalata dopo pedalata. “Un carattere unico ed esemplare - dice il primo cittadino - non si è fermato davanti a nulla. Guerriglie, colpi di stato, anche una malattia da affrontare”. Dario stesso ha raccontato di aver contratto la malaria: “Ero in una tenda, la febbre non passava. A un certo punto devo aver perso i sensi, mi sono trovato in un’ospedale di fortuna: lì mi hanno salvato”. 🔗 (Pistoia), 7 maggio 2025 – Una festa nella piccola storica agora del comune diè stata dedicata ieri mattina al giovane Dario, che con un’impresa eroica ha attraversato in due fasi l’Africa incletta. Avventuriero o esploratore, Dario è senza dubbio un ventunenne coriaceo e coraggioso. L’orgoglio disi percepisce dalle parole del sindaco Daniele Bettarini che ha seguito a distanza l’impresa, pedalata dopo pedalata. “Un carattere unico ed esemplare - dice il primo cittadino - non si è fermato davanti a nulla. Guerriglie, colpi di stato, anche una malattia da affrontare”. Dario stesso ha raccontato di aver contratto la malaria: “Ero in una tenda, la febbre non passava. A un certo punto devo aver perso i sensi, mi sono trovato in un’ospedale di fortuna: lì mi hanno salvato”. 🔗 Lanazione.it

Nel cuore dell’Africa con la bici. L’esploratore Dario ce l’ha fatta - "Mamma mia Dario Franchi, cosa hai fatto. Hai percorso 22mila chilometri in bicicletta, di cui 13mila 300 in solitaria, toccando 20 paesi in 383 giorni". L’impresa di Dario Franchi, 21 anni, di Buggiano, è sintetizzato nelle parole che lo zio Federico Schiavelli gli scrive sulla bacheca Facebook. Da due anni migliaia di persone lo seguono col fiato sospeso. Una di queste è Lorenzo Jovanotti (anche lui innamorato delle due ruote) che ieri mattina gli ha dedicato su Instagram un post, subito riportato da Dario in tempo reale dall’Africa. 🔗lanazione.it

