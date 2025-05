Il 7 maggio si apre il Conclave | conoscete la storia del Papa sepolto a Firenze?

Firenze, 7 maggio 2025 - “Extra omnes", fuori tutti. Sarà questa storica formula in latino, che sarà pronunciata oggi, a segnare l'inizio del Conclave. Sarà il Maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, a decretare la chiusura a chiave, 'cum clave', della Cappella Sistina. A partire dal quel momento i 133 cardinali elettori, ovvero tutti i porporati con meno di ottanta anni, saranno isolati dal resto del mondo fino alla scelta del nuovo Papa. Sono tanti i pellegrini e i turisti che, per l’occasione, stanno affollando Roma. Tuttavia c’è qualcosa di molto particolare da osservare con attenzione anche a Firenze.Si tratta del sepolcro di Papa Giovanni XXIII, che si trova nel Battistero di San Giovanni. Questo secondo Papa ritenuto legittimo, e dopo secoli definito ‘antiPapa’ si chiamava Baldassarre Cossa, era di origini partenopee e aveva assunto il titolo di Papa Giovanni XXII. 🔗 , 72025 - “Extra omnes", fuori tutti. Sarà questa storica formula in latino, che sarà pronunciata oggi, a segnare l'inizio del. Sarà il Maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, a decretare la chiusura a chiave, 'cum clave', della Cappella Sistina. A partire dal quel momento i 133 cardinali elettori, ovvero tutti i porporati con meno di ottanta anni, saranno isolati dal resto del mondo fino alla scelta del nuovo. Sono tanti i pellegrini e i turisti che, per l’occasione, stanno affollando Roma. Tuttavia c’è qualcosa di molto particolare da osservare con attenzione anche a.Si tratta del sepolcro diGiovanni XXIII, che si trova nel Battistero di San Giovanni. Questo secondoritenuto legittimo, e dopo secoli definito ‘anti’ si chiamava Baldassarre Cossa, era di origini partenopee e aveva assunto il titolo diGiovanni XXII. 🔗 Lanazione.it

