I pescatori contro la diga | Ghiaia cemento e distruzione i pesci scomparsi a causa del cantiere

© Repubblica.it - I pescatori contro la diga: “Ghiaia, cemento e distruzione, i pesci scomparsi a causa del cantiere”

In Darsena è rivolta: “Si sapeva che sarebbe successo. Altro che posti di lavoro, noi li perdiamo, e chi ci indennizza?” 🔗 Repubblica.it

Nuova Zelanda, un delfino di 400 kg si schianta contro una barca di pescatori - Una tranquilla battuta di pesca si è trasformata in un incubo per tre neozelandesi quando un delfino di oltre 400 kg è sembrato cadere dal cielo prima di schiantarsi sulla loro piccola barca. I tre stavano pescando vicino a Hole in the Rock, un luogo pittoresco al largo dell'Isola del Nord della Nuova Zelanda. L'animale agitandosi ha spezzato tutte le canne da pesca e ha danneggiato gravemente la prua. 🔗liberoquotidiano.it

Nuova Zelanda, delfino di 400 kg si schianta contro una barca di pescatori - Una tranquilla battuta di pesca si è trasformata in un incubo per tre neozelandesi quando un delfino di oltre 400 kg è sembrato cadere dal cielo prima di schiantarsi sulla loro piccola barca. I tre stavano pescando vicino a Hole in the Rock, un luogo pittoresco al largo dell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. L’animale agitandosi ha spezzato tutte le canne da pesca e ha danneggiato gravemente la prua. 🔗lapresse.it

Incidente tra due moto salendo alla diga del Vajont, centauri sbalzati contro il guardrail: un 39enne morto e un 23enne ferito - LONGARONE (BELLUNO) - Drammatico incidente stradale poco dopo mezzogiorno di oggi (5 aprile) lungo la Regionale 251 che collega Longarone con Casso e la diga del Vajont. Per cause ancora da chiarire... 🔗ilgazzettino.it

I pescatori contro la diga: “Ghiaia, cemento e distruzione, i pesci scomparsi a causa del cantiere” - In Darsena è rivolta: “Si sapeva che sarebbe successo. Altro che posti di lavoro, noi li perdiamo, e chi ci indennizza?” ... 🔗genova.repubblica.it

Pescatori in protesta contro norme Ue. Bombe carta, fumogeni e agenti feriti al porto di Bari: 5 condanne - l tribunale di Bari ha condannato cinque pescatori, protagonisti della manifestazione dell’8 ottobre 2019 a Bari per protestare contro le direttive dell’Unione europea sulle dimensioni delle ... 🔗msn.com

Santa Margherita Ligure: revoca del divieto di balneazione nelle acque di Ghiaia - A seguito dell’esito favorevole degli esami suppletivi effettuati da Arpal, il sindaco di Santa Margherita Ligure, Guglielmo Caversazio, ha firmato oggi la revoca del divieto di balneazione nell’area ... 🔗radioaldebaran.it