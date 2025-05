© Ilgiorno.it - I film degli abusi nella finta clinica, la trappola del produttore Possati e del falso ginecologo: almeno 6 ragazze violentate. “Traffico di video su Telegram”

MILANO – La prima ragazza che ha sporto denuncia, a giugno del 2024, aveva risposto a un annuncio suda parte di una “medica online” che cercava attori perdidattici. Lei, alle spalle studi in recitazione a Milano, ha risposto ed è stata attirata in una, in uno studio in via Francesco Sforza, nel cuore di Milano. Si è trovata da sola con due uomini, che l’hanno costretta a spogliarsi e subiresessuali, “bloccata dalla paura” e “incapace di reagire”. Altre attrici e modelle sono state attirate con la promessa di un compenso da 150 a 500 euro per comparire innecessari per pubblicizzare lao per “ricerche mediche”.adescacon finti provini e poi le violentaando tutto con un complice: 135 giovani coinvolteCon il pretesto di simulare visite ginecologiche, venivano sottoposte a violenze sessuali,ate e fotografate. 🔗 Ilgiorno.it