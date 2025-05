I comuni più ricchi del Veneto, Padova giù dal podio

Quanto guadagnano in media i cittadini veneti? A dirlo sono i dati ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ogni anno pubblica le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti italiani. Le cifre si riferiscono al reddito complessivo medio dichiarato nel 2023 (e quindi percepito nel 2022), e offrono una fotografia abbastanza nitida delle differenze economiche tra i vari comuni della Regione.Il reddito medio è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi dichiarati per il numero dei contribuenti residenti in ciascun comune. Dentro ci sono redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni, rendite e altri redditi assoggettati all’Irpef. Ne restano esclusi, ad esempio, i redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva (come quelli da cedolare secca o da alcune attività finanziarie). 🔗Quifinanza.it